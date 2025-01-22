Агуэро: «Не думаю, что Роналду перейдёт в МЛС»

Экс-игрок сборной Аргентины Серхио Агуэро высказался о возможном переходе нападающего клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду в МЛС.
Не думаю, [что Роналду перейдёт в МЛС], поэтому не стоит гадать.
Тем не менее, приход Месси уже значительно улучшил МЛС.
Лига становится все более и более конкурентоспособной, поскольку к ней присоединяются все более значимые звезды.
Он же сейчас играет в чемпионате, который входит топ 5! Сама Саудовская Аравия, мечта любого футболиста
Он же сейчас играет в чемпионате, который входит топ 5! Сама Саудовская Аравия, мечта любого футболиста
Ну, и в третьих, Роналду в МЛС - это хорошая реклама для хозяев мирового первенства.
Ну, и в третьих, Роналду в МЛС - это хорошая реклама для хозяев мирового первенства.