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Агуэро: «Не думаю, что Роналду перейдёт в МЛС»

вчера, 19:48

Экс-игрок сборной Аргентины Серхио Агуэро высказался о возможном переходе нападающего клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду в МЛС.

Не думаю, [что Роналду перейдёт в МЛС], поэтому не стоит гадать.

Тем не менее, приход Месси уже значительно улучшил МЛС.

Лига становится все более и более конкурентоспособной, поскольку к ней присоединяются все более значимые звезды.

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 02:46
а почему нет? можно совсем уж на закате карьеры и в любительском чемпионате поиграть
shur
shur ответ Шишанутый (раскрыть)
сегодня в 00:10
...его Марадона(конечно сам был не подарок) не уважал, как зятя, как чела ,эксперт новоявленный!
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 22:49
Конечно Рон туда не пойдет это не его уровень Млс на 49 месте в рейтинге очень слабая лига. 👎
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ 758aswv9mmxf (раскрыть)
вчера в 22:18
Ну конечно)
Он же сейчас играет в чемпионате, который входит топ 5! Сама Саудовская Аравия, мечта любого футболиста
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:03
Не нужно это Рону. Его и в СА думаю все устраивает
112910415
112910415
вчера в 21:44
не хватит уже времени ...
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 21:29
Там задоооолго до Месси играли мировые звезды так же на закате карьеры…МЛС как был слабой, так и остается.
758aswv9mmxf
758aswv9mmxf
вчера в 21:15
Так ему это и не надо, МЛС это отстой
DIMANRUS
DIMANRUS
вчера в 20:35
Не перейдет за кока колу
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
вчера в 20:35
Он уже там был.. Майорга не "понравилась".. Пфф .. 🤭🤣💃
Валерыч
Валерыч
вчера в 20:28
Учитывая, что следующий чемпионат мира (2026) пройдёт в США, Канаде и Мексике, переход Роналду в МЛС вполне вероятен. Кстати, сам Роналду в своих интервью не исключал такой возможности когда-нибудь, в будущем. Теперь, в принципе, самое время переходить в МЛС. Во первых, контракт с Аль-Наср у Роналду истекает летом этого года. Во вторых, нужно понимать, это может быть его последним ЧМ в его спортивной карьере, где он может сыграть в составе сборной Португалии. И переход в МЛС за год до турнира, поможет ему лучше адаптироваться и акклиматизироваться на североамериканском континенте.
Ну, и в третьих, Роналду в МЛС - это хорошая реклама для хозяев мирового первенства.
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:25
Эту грядку пусть Месси окучивает...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:07
Не потянет уровень!))) Там Миранчук зажигает)
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