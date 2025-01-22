Агуэро: «Не думаю, что Роналду перейдёт в МЛС»

Экс-игрок сборной Аргентины высказался о возможном переходе нападающего клуба «Аль-Наср» в МЛС .

Не думаю, [что Роналду перейдёт в МЛС ], поэтому не стоит гадать.

Тем не менее, приход Месси уже значительно улучшил МЛС .

Лига становится все более и более конкурентоспособной, поскольку к ней присоединяются все более значимые звезды.