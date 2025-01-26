«Спартак» отказался от трансфера Абухлала

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сегодня, 14:37

Как сообщает источник, «Спартаку» поступило предложение о трансфере марокканского вингера французской «Тулузы» .

Посредники предлагали «красно-белым» приобрести игрока за сумму от 8 до 10 миллионов евро, при этом зарплата для него составила бы 3 миллиона.

Однако спортивный директор «Спартака» решил не рассматривать кандидатуру Абухлала из-за его характера и нестабильной игры.

На данный момент марокканец находится в расширенном списке клуба на позицию вингера, но шансы на его возвращение минимальны, так как Кахигао активно рассматривает другие варианты, общаясь с клубами и агентами напрямую.