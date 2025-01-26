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«Спартак» отказался от трансфера Абухлала

сегодня, 14:37

Как сообщает источник, «Спартаку» поступило предложение о трансфере марокканского вингера французской «Тулузы» Закарии Абухлала.

Посредники предлагали «красно-белым» приобрести игрока за сумму от 8 до 10 миллионов евро, при этом зарплата для него составила бы 3 миллиона.

Однако спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао решил не рассматривать кандидатуру Абухлала из-за его характера и нестабильной игры.

На данный момент марокканец находится в расширенном списке клуба на позицию вингера, но шансы на его возвращение минимальны, так как Кахигао активно рассматривает другие варианты, общаясь с клубами и агентами напрямую.

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 15:42
Мудро и по делу!!!!!!!)))))))
И всё-таки, пожелаю, Вам лично, и всем болельщикам Замечательного и Величайшего Клуба СССР, по возможности, как можно быстрей стать чемпионом!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Для людей моего возраста, помнящим Великий Клуб Великого Бескова, НИКОГДА не забыть, то прекрасное время, и ту, Незабываемую игру Спартака!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Признаюсь, Дружище, всегда, в играх против киевлян- я болел только за Спартак, и Батя мой, тоже!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Удачи!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 15:35
Для меня ожидание праздника всегда лучше самого праздника...хотя и празднику буду рад)...спасибо!...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 15:34
Маэстро, Аплодирую Вашему чувству юмора, но в данном случае- категорически не согласен!!!!!!! Только чемпионство, отказа- я не приму и ждать долго не намерен!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 15:31
Ну значит Вы здесь надолго))...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 15:30
Ещё раз, моё Почтение, Маэстро!!!
Спасибо, взаимно!!!!!!! А по другому и быть не могло!!!!!!!
Должен же я дождаться чемпионства Величайшего советского Клуба!!!!!!!
🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸👌👌👌👌👌👌👌
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 15:26
Приветствую!...Рад видеть Вас снова на соккер👍...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 15:25
Спасибо, Дружище!!!
Коротко и ясно))).
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 15:22
Атакующий полузащитник...
Alex_67
Alex_67
сегодня в 15:15
Так держать, спортивный директор!!!
Capral
Capral
сегодня в 15:14
Я не понял, так он- полузащитник или нападающий?
sv_1969
sv_1969
сегодня в 15:04
Наверное правильно что отказались! Кот в мешке мароканский))
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