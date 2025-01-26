Как сообщает источник, «Спартаку» поступило предложение о трансфере марокканского вингера французской «Тулузы» Закарии Абухлала.
Посредники предлагали «красно-белым» приобрести игрока за сумму от 8 до 10 миллионов евро, при этом зарплата для него составила бы 3 миллиона.
Однако спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао решил не рассматривать кандидатуру Абухлала из-за его характера и нестабильной игры.
На данный момент марокканец находится в расширенном списке клуба на позицию вингера, но шансы на его возвращение минимальны, так как Кахигао активно рассматривает другие варианты, общаясь с клубами и агентами напрямую.
И всё-таки, пожелаю, Вам лично, и всем болельщикам Замечательного и Величайшего Клуба СССР, по возможности, как можно быстрей стать чемпионом!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Для людей моего возраста, помнящим Великий Клуб Великого Бескова, НИКОГДА не забыть, то прекрасное время, и ту, Незабываемую игру Спартака!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Признаюсь, Дружище, всегда, в играх против киевлян- я болел только за Спартак, и Батя мой, тоже!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Удачи!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
И всё-таки, пожелаю, Вам лично, и всем болельщикам Замечательного и Величайшего Клуба СССР, по возможности, как можно быстрей стать чемпионом!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Для людей моего возраста, помнящим Великий Клуб Великого Бескова, НИКОГДА не забыть, то прекрасное время, и ту, Незабываемую игру Спартака!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Признаюсь, Дружище, всегда, в играх против киевлян- я болел только за Спартак, и Батя мой, тоже!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Удачи!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏
Спасибо, взаимно!!!!!!! А по другому и быть не могло!!!!!!!
Должен же я дождаться чемпионства Величайшего советского Клуба!!!!!!!
🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸👌👌👌👌👌👌👌
Спасибо, взаимно!!!!!!! А по другому и быть не могло!!!!!!!
Должен же я дождаться чемпионства Величайшего советского Клуба!!!!!!!
🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸👌👌👌👌👌👌👌
Коротко и ясно))).
Коротко и ясно))).