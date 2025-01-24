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«Динамо» ещё не делало официальное предложение по трансферу Сильянова

сегодня, 22:12

Владимир Кузьмичев, агент защитника «Локомотива» Александра Сильянова, прокомментировал слухи о том, что его клиент может перебраться в «Динамо».

Насколько я знаю, на данную минуту никакого официального предложения от «Динамо» в «Локомотив» не поступало. Ведутся ли консультации? Возможно. Потому что вроде как «Динамо» рассматривает игроков на позицию крайнего защитника. Наверное, это вся объективная информация на сегодня. Но то, что официального оффера не было, — это факт. Я думаю, меня бы менеджмент «Локомотива» поставил бы в известность.

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