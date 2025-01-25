Агент Хлусевича оценил слухи о возможном переходе игрока в «Динамо»

Олег Мавренков, агент полузащитника «Спартака» Даниила Хлусевича, дал комментарий касательно предполагаемого интереса «Динамо» к игроку.
«Динамо» не делало Хлусевичу предложений по зарплате.
Олег Мавренков, агент полузащитника «Спартака» Даниила Хлусевича, дал комментарий касательно предполагаемого интереса «Динамо» к игроку.
«Динамо» не делало Хлусевичу предложений по зарплате.
Читал на просторах интернета ( на сколько правда или нет не утверждаю), что футболист дал четко понять, что не пойдет на понижение заработной платы. Его оклад в стане красно-белых составляет порядка 1,4 миллиона евро, в то время как зарплата лидеров бело-голубых находится примерно в районе 1,3 млн.....
Вот оно действие лимита на иностранцев, достаточно молодой футболист выбирает деньги а не карьеру, лучше урвать сейчас а там трава не расти .....
Читал на просторах интернета ( на сколько правда или нет не утверждаю), что футболист дал четко понять, что не пойдет на понижение заработной платы. Его оклад в стане красно-белых составляет порядка 1,4 миллиона евро, в то время как зарплата лидеров бело-голубых находится примерно в районе 1,3 млн.....
Вот оно действие лимита на иностранцев, достаточно молодой футболист выбирает деньги а не карьеру, лучше урвать сейчас а там трава не расти .....