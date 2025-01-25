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Агент Хлусевича оценил слухи о возможном переходе игрока в «Динамо»

сегодня, 12:37

Олег Мавренков, агент полузащитника «Спартака» Даниила Хлусевича, дал комментарий касательно предполагаемого интереса «Динамо» к игроку.

«Динамо» не делало Хлусевичу предложений по зарплате.

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener ответ Вещий (раскрыть)
сегодня в 14:43
Да с ним ещё после того видео на крутой тачке всё понятно, не воспитали в нём здоровых ценностей и сам он до них не дорос пока и дорастёт ли вообще не ясно, но зато пропитан капиталистическими фальшивыми взамен нормальных.
Вещий
Вещий ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 13:09
Добра Вам!

Читал на просторах интернета ( на сколько правда или нет не утверждаю), что футболист дал четко понять, что не пойдет на понижение заработной платы. Его оклад в стане красно-белых составляет порядка 1,4 миллиона евро, в то время как зарплата лидеров бело-голубых находится примерно в районе 1,3 млн.....

Вот оно действие лимита на иностранцев, достаточно молодой футболист выбирает деньги а не карьеру, лучше урвать сейчас а там трава не расти .....
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 12:47
Так, по зарплате не делало, а какие делало? Я что то пропустил? Соккер.ру что то пропустил? Надеюсь укатится куда угодно на первой электричке, но не верится что Динамо могло им заинтересоваться, такой деревянный недоигрок уйти может только в свободные агенты
Гость
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