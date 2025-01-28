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На этой неделе «Барселона» продлит контракт с основным защитником

сегодня, 15:32

В конце текущей недели «Барселона» продлит контракт защитника Иньиго Мартинеса до июня 2026 года. Пролонгация будет автоматической, так как игрок достиг необходимых статистических показателей.

Напомним, Мартинес выступает за «Барселону» с июля 2023 года. В текущем сезоне 33-летний центральный защитник сыграл 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и отдал 2 голевых передачи, а также получил 5 жёлтых карточек.

Ранее сообщалось, что полузащитник Гави и «Барселона» согласовали условия продления контракта.

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Все комментарии
Валерыч
Валерыч
сегодня в 16:08
Правильно, пригодится ещё. Мартинес - опытный, надёжный левоногий ЦЗ, отлично играющий головой, придаёт вариативность в тактических построениях "Барсы".
Возрастной уже, правда, но полтора годика ещё может на высоком уровне поиграть и принести пользу команде.
Вещий
Вещий
сегодня в 15:49
Думаю что еще пару лет поиграет на своем уровне...
Гость
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