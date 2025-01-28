На этой неделе «Барселона» продлит контракт с основным защитником

В конце текущей недели «Барселона» продлит контракт защитника Иньиго Мартинеса до июня 2026 года. Пролонгация будет автоматической, так как игрок достиг необходимых статистических показателей.
Напомним, Мартинес выступает за «Барселону» с июля 2023 года. В текущем сезоне 33-летний центральный защитник сыграл 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и отдал 2 голевых передачи, а также получил 5 жёлтых карточек.
Ранее сообщалось, что полузащитник Гави и «Барселона» согласовали условия продления контракта.
Возрастной уже, правда, но полтора годика ещё может на высоком уровне поиграть и принести пользу команде.
Возрастной уже, правда, но полтора годика ещё может на высоком уровне поиграть и принести пользу команде.