На этой неделе «Барселона» продлит контракт с основным защитником

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сегодня, 15:32

В конце текущей недели «Барселона» продлит контракт защитника до июня 2026 года. Пролонгация будет автоматической, так как игрок достиг необходимых статистических показателей.

Напомним, Мартинес выступает за «Барселону» с июля 2023 года. В текущем сезоне 33-летний центральный защитник сыграл 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и отдал 2 голевых передачи, а также получил 5 жёлтых карточек.

Ранее сообщалось, что полузащитник Гави и «Барселона» согласовали условия продления контракта.