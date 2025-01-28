«Аль-Хиляль» и Неймар расторгли контракт

«Аль-Хиляль» объявил о расторжении контракта с нападающим Неймаром. Такое решение было принято по обоюдному согласию сторон.
Бразильский футболист выступал за клуб из Саудовской Аравии с августа 2023 года.
«Аль-Хиляль» объявил о расторжении контракта с нападающим Неймаром. Такое решение было принято по обоюдному согласию сторон.
Бразильский футболист выступал за клуб из Саудовской Аравии с августа 2023 года.
Почитал комментарии. Сложилось впечатление, что Неймар сам себе специально наносил травмы, чтобы не играть, а валяться на больничной койке или участвовать в бразильских карнавалах. М-да...
Почитал комментарии. Сложилось впечатление, что Неймар сам себе специально наносил травмы, чтобы не играть, а валяться на больничной койке или участвовать в бразильских карнавалах. М-да...
никакой другой пользы ...
никакой другой пользы ...