Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2024/2025

«Аль-Хиляль» и Неймар расторгли контракт

сегодня, 08:25

«Аль-Хиляль» объявил о расторжении контракта с нападающим Неймаром. Такое решение было принято по обоюдному согласию сторон.

Бразильский футболист выступал за клуб из Саудовской Аравии с августа 2023 года.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Черчесов заявил, что контракт не был расторгнут по обоюдному согласию
Вчера, 16:27
ОфициальноЛуис де ла Фуэнте продлил контракт со сборной Испании до 2028 года
Вчера, 15:57
Официально«Ювентус» объявил об уходе защитника Данило
Вчера, 15:34
ПСЖ продлил спонсорский контракт с Qatar Airways до 2028 года
Вчера, 12:33 Фото
Официально«Крылья Советов» расторгли контракт с Мендесом, который не явился на сбор
Вчера, 12:21
В «Роме» сообщили о продлении контракта с Дибалой
26 января
Сортировать
Все комментарии
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
сегодня в 12:09
Отмучались.. Все..
Dima salev
Dima salev
сегодня в 11:57
Уходя из Барселоны он поставил крест своей карьере. Неймар выбрал деньги. Он должен рад своей карьере он мечтал о больших деньгах и он заработал, теперь можно вкладывать в какой нибудь бизнес и наслаждаться жизнью.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 10:49, ред.
Лично мне будет очень жаль, если больше не увижу этого великолепного дриблёра на футбольных полях. Вот кто доставлял мне своей фееричной игрой истинное удовольствие. Пусть своеобразный, пусть многим не нравится, пусть травматичный и порой взбрыкивал на поле... пусть.
Почитал комментарии. Сложилось впечатление, что Неймар сам себе специально наносил травмы, чтобы не играть, а валяться на больничной койке или участвовать в бразильских карнавалах. М-да...
Agamaga___05
Agamaga___05 ответ Валерыч (раскрыть)
сегодня в 10:34
Как он будет играть, если вечно травмирован? Расторгли контракт, потому что играть не в состоянии.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 10:19
Избавились наконец таки
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ Валерыч (раскрыть)
сегодня в 10:15
только если бесплатно, с почасовой оплатой игры на поле
shur
shur
сегодня в 10:09
...прощай амиго...!!!
ehgz5vtbrc52
ehgz5vtbrc52
сегодня в 10:05
Это давно назревало, деньги нужно отрабатывать.
Gulomjon Najimov
Gulomjon Najimov
сегодня в 10:03
Не выступал а доил
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 09:58
Выступал - это громко сказано. Скорее просто числился.
Sporting
Sporting
сегодня в 09:50
Интересно, сколько минут он сыграл за Хиляль?
Валерыч
Валерыч
сегодня в 09:41
Теперь скорее всего в родной "Сантос". Оттуда легче в сборную Бразилии пробиться. Ведь Неймар хочет в ЧМ-2026 поучаствовать.
magnum3000
magnum3000
сегодня в 09:39
Вот и подходит конец карьеры у хрустального мальчика.
galem72
galem72
сегодня в 09:38
Однозначно, с большим футболом он покончил, поэтому в МЛС! Климат, пляжи, друзья, вечеринки, тусовки, клубы, казино, игра на полном лайте. Ради этого можно и на значительное снижение зарплаты пойти.
g5krd2w88ztt
g5krd2w88ztt
сегодня в 09:18
Потерянный игрок оказался, а мог стать в один ряд с великими
112910415
112910415
сегодня в 09:18
футболки он может продавать !
никакой другой пользы ...
Evgeniy25
Evgeniy25
сегодня в 09:09, ред.
Как можно выкинуть деньги в трубу купите Неймара... надо было подстраховаться саудовцам сыграешь более 50 % матчей заплатим... привести игрока хрустального всего переломононого с сомнительной формой и капризной манерой в жесткую лигу конечно ему путёвку в лазарет подарили особо не напрягаясь. Овации стоя! Это был Трансфер века!
4f6awe55gsfe
4f6awe55gsfe
сегодня в 09:06
Нигде не приживается, изнеженный лоботряс.
ᅠᅠ
ᅠᅠ
сегодня в 08:55
Он не пойдёт в Сантос. Уровень жизни в Бразилии низкий, преступность высокая, а Неймар привык к комфорту. В МЛС - самый вероятный переход. Или просто будет ездить по миру и играть в покер.
adekvat
adekvat
сегодня в 08:53
У него больничных больше чем игр, саудиты перекрестились на родостях.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 08:52
Выступал это мягко сказано.... Пора завязывать с футболом и идти служить в театр....
A.S.A
A.S.A
сегодня в 08:50
Неймар, это развод футбола))) да, талантливый игрок, но хрустальный и ленивый, плюс избалованный деньгами, сначала одними шейхами, затем другими))). Заработал прилично, а теперь можно и домой, в родной Сантос свалить, или в МЛС к друзьям Месси и Ко
nx2xp62b6jys
nx2xp62b6jys
сегодня в 08:29
Теперь ему одн дорога - домой в Бразилию.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 08:27
Уходит легенда. Врачи саудитии будут скучать
qfzz65qgctqb
qfzz65qgctqb
сегодня в 08:26
Всё верно, надоело его лечить. Дорого.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 