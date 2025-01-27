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Черчесов заявил, что контракт не был расторгнут по обоюдному согласию

сегодня, 16:27

Бывший главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов сообщил, что его уход из национальной команды не был обоюдным решением с федерацией.

Президент федерации футбола Казахстана говорил со мной по телефону и подтвердил принятое им решение расторгнуть со мной контракт. Такое в футболе случается, и далеко не редко. Мы остаемся с Маратом Омаровым на связи и сохраняем уважение друг другу Мои юристы занимаются расторжением контракта. Юридически контракт еще не расторгнут, а значит, я еще официально тренер сборной Казахстана.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Rafael Benitez (раскрыть)
сегодня в 18:20
Дружище, я отсутствовал всего неделю, но для меня она тянулась больше года.)))
Уткин очень точно дал характеристику Черчесову, без лишних ньюансов и примочек. А работу Стаса в Динамо я помню, особенно, его бездарнейшую игру против Наполи, в Химках, которую Динамо сыграло 0:0 и вылетело из ЛЕ. Кстати, Рафа, если не ошибаюсь, тогда, в Наполи работал Ваш кумир Бенитес!!! Это я только сейчас вспомнил!!! Ну тогда всё ясно, можно сказать, что- Класс победил невежество!!!!!!!)))
Alex_67
Alex_67
сегодня в 18:16, ред.
И чего же Черчесов хочет? Наша любовь к нему не такая сильная, чтобы устраивать демонстрации в его поддержку. Меня лично не интересуют все подробности прекращения трудовых отношений Станислава Саламовича и Федерацией футбола Казахстана. Уволили и ладно, ведь результат отрицательный.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 18:01
Как говорил Штирлиц главное во время и не заметно выйти из разговора , что Стас и сделал по телефону......)
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 17:59, ред.
Здравствуйте Виктор!
Долго Вас не было на соккере.
Если Вы отвечаете, значит ваше утверждение вполне правдоподобно. Просто я не понял кому Черчесов хотел помочь - себе или сборной Казахстана. Ведь дело не в деньгах которые ему предложила Федерация, ведь были и другие предложения скорее всего.
112910415
112910415
сегодня в 17:47
прогнали и деньги заплатят
Futurista
Futurista ответ Dauletbek (раскрыть)
сегодня в 17:32
Просмотр матчей сб. Казахстана не входит в мои планы на ближайшие 100 лет...
Dauletbek
Dauletbek ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 17:28
Я смотрел матч ночной. Это не одно и то же. Валенсия как могла атаковала. Лучше пересмотри все матчи сборной с Черчесовым, 6 матчей всего. Потом будешь, умничать.
Futurista
Futurista ответ Dauletbek (раскрыть)
сегодня в 17:24, ред.
Посмотри последний матч Барсы с Валенсией...даже в такой ситуации Валенсия забила хотя бы один)...скажи еще, что Черчесов запретил им забивать))...
Amon-Mut-Montu
Amon-Mut-Montu
сегодня в 17:23
Погнали Черчесова, а он это не хочет признавать.
Dauletbek
Dauletbek ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 17:22, ред.
А вы смотрели матчи сборной с Черчесовым, когда по его тактике все в обороне сидели? даже вперёд не стремились. Посмотри все матчи, потом порассуждаем. Между прочим эти ребята до него рекорд сборной по забитым голам установили.
Futurista
Futurista ответ Dauletbek (раскрыть)
сегодня в 17:14, ред.
Вашим тренер нужен чтобы забивать?)...или умение забивать все таки?)...при чём я не спросил выигрывать...
6tbqtzm4qc4n
6tbqtzm4qc4n
сегодня в 17:14
Этого следовало ожидать, непонятно чего тянули время, Стас сам никогда не уйдет
Dauletbek
Dauletbek ответ Rafael Benitez (раскрыть)
сегодня в 17:12
Уверен без него наши начнут забивать. Уж такого результата 6 игр 0 голов не будет
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 17:07, ред.
Ну я же просил и даже умолял- Минздрав предупреждает: чрезмерное увлечение смехом вредит Вашему здоровью!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍

Гениально, Маэстро, Гениально!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸
Futurista
Futurista
сегодня в 17:02, ред.
Черчесов: Пока мои юристы будут тренировать сб. Казахстана...
Capral
Capral ответ Rafael Benitez (раскрыть)
сегодня в 16:54
Рафа, моё Почтение!!!
Дружище, очень правильно сказал про Черчесова Вася Уткин, Светлая ему Память: "Черчесов- очень переоценённый тренер".
Вспоминая работу Черчесова в Динамо, можно охарактеризовать её одним словом- бездарь.

Хорошего дня, Рафа!!!)))
Rafael Benitez
Rafael Benitez
сегодня в 16:46, ред.
Вообще сложно понять для чего Черчесов принял сборную Казахстана. Ведь сборная Казахстана это не сборная России и пробиться на Евро или ЧМ почти невозможно.
Теперь его репутация пострадает.
Можно было взять сборную Узбекистана, ведь через Азию легче пробиться на ЧМ и шансы в теории есть и есть шансы достойно выступить на Кубке Азии.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 16:41
Гнусный он тип. Очень сильно высокомерный и надменный, не по заслугам, что называется. Сомневаюсь, что кто-то порядочный на работу теперь позовёт, разве что за место пугала на огороде
Dauletbek
Dauletbek ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 16:39
А он и цепляется за деньги, его юристы занимаются...
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 16:38
Это значит, он ещё компенсацию получит? Так и знал, что сам он не уйдёт.
p5u5uyhbqb64
p5u5uyhbqb64
сегодня в 16:34, ред.
Стасики они такие - если уж заведутся, то их ни дустом, ни мелком "Машенька" с первого раза не выведешь!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 16:29
Держись Стасик, "цепляйся" - ещё не всё потерянно! )))
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