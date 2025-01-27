Черчесов заявил, что контракт не был расторгнут по обоюдному согласию

Бывший главный тренер сборной Казахстана сообщил, что его уход из национальной команды не был обоюдным решением с федерацией.

Президент федерации футбола Казахстана говорил со мной по телефону и подтвердил принятое им решение расторгнуть со мной контракт. Такое в футболе случается, и далеко не редко. Мы остаемся с Маратом Омаровым на связи и сохраняем уважение друг другу Мои юристы занимаются расторжением контракта. Юридически контракт еще не расторгнут, а значит, я еще официально тренер сборной Казахстана.