Черчесов заявил, что контракт не был расторгнут по обоюдному согласию

Бывший главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов сообщил, что его уход из национальной команды не был обоюдным решением с федерацией.
Президент федерации футбола Казахстана говорил со мной по телефону и подтвердил принятое им решение расторгнуть со мной контракт. Такое в футболе случается, и далеко не редко. Мы остаемся с Маратом Омаровым на связи и сохраняем уважение друг другу Мои юристы занимаются расторжением контракта. Юридически контракт еще не расторгнут, а значит, я еще официально тренер сборной Казахстана.
Теперь его репутация пострадает.
Можно было взять сборную Узбекистана, ведь через Азию легче пробиться на ЧМ и шансы в теории есть и есть шансы достойно выступить на Кубке Азии.
Теперь его репутация пострадает.
Можно было взять сборную Узбекистана, ведь через Азию легче пробиться на ЧМ и шансы в теории есть и есть шансы достойно выступить на Кубке Азии.