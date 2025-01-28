«Барселона» и Гави согласовали условия продления контракта

1738058302

сегодня, 12:58

«Барселона» и полузащитник достигли принципиального соглашения по новому контракту. Остались лишь мелкие детали. Гави подпишет новое соглашение, которое будет действовать до 2031 года, в четверг. А в пятницу контракт с «Барселоной» переподпишет другой полузащитник Педри.

Напомним, Гави находится в системе «сине-гранатовых» с десяти лет. В текущем сезоне 20-летний центральный полузащитник сыграл 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и отдал 3 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает испанца в 80 миллионов евро.

Ранее «Барселона» подписала новые контракты с защитниками Рональдом Араухо и Жераром Мартином.