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«Барселона» и Гави согласовали условия продления контракта

сегодня, 12:58

«Барселона» и полузащитник Гави достигли принципиального соглашения по новому контракту. Остались лишь мелкие детали. Гави подпишет новое соглашение, которое будет действовать до 2031 года, в четверг. А в пятницу контракт с «Барселоной» переподпишет другой полузащитник Педри.

Напомним, Гави находится в системе «сине-гранатовых» с десяти лет. В текущем сезоне 20-летний центральный полузащитник сыграл 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и отдал 3 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает испанца в 80 миллионов евро.

Ранее «Барселона» подписала новые контракты с защитниками Рональдом Араухо и Жераром Мартином.

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Все комментарии
Agamaga___05
Agamaga___05 ответ shur (раскрыть)
сегодня в 15:25
Не всем же быть Иньестой или Хави, но для нынешней Барселоны Гави вполне подходит.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 13:56
77к оч крутой! Лишь бы всё взаимно было и без гадостей в дальнейшем, были инциденты, знаем...
shur
shur ответ протон (раскрыть)
сегодня в 13:45
....до 31-ого года?! Ну это точно не будущий Иньеста или Хавьер Эрнандес, а тем более Месси....! Стопудова планку не подымет!
протон
протон
сегодня в 13:27
Удачи и побед Гави в составе Барселоны!
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