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Кьеза: «Благодарю тренера и персонал клуба за своё участие в полном матче»

сегодня, 13:17

Нападающий «Ливерпуля» Федерико Кьеза отыграл полный матч с ПСВ в Лиге чемпионов (2:3). В нынешнем сезоне АПЛ на счету итальянца лишь 3 поединка.

Благодарю тренера и персонал клуба за то, что я смог принять участие в полном матче. Это замечательно. Мне это было нужно.

Я хотел проявить себя с тех пор, как перешел в «Ливерпуль». Я не мог этого сделать из-за ряда причин. Теперь же я провел весь матч, все отлично. Благодарность тренеру.

Тем не менее есть к чему стремиться, есть куда расти, становиться лучше и лучше, показывать более убедительный результат.

У нас крепкая команда. Я хочу быть здесь, хочу выступать за «Ливерпуль», бросать себе вызов.

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Все комментарии
zsq8eu2pd4sb
zsq8eu2pd4sb
сегодня в 15:28
В итоге Ливерпуль проиграл....
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 15:23
Зря он туда перешел. Теперь даже таким подачкам рад. В любом другом клубе мог и пользу приносить и удовлетворение от игр получать.
s29zumypjpbn
s29zumypjpbn
сегодня в 14:41
Жаль, что не выиграли, а так успехов Кьезе в Ливерпуле.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 13:54
Как говориться, снизошли на подачку и дали поиграть...:)))
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 13:36
Ну молодец, теперь можешь отдохнуть пару месяцев))
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