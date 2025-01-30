Кьеза: «Благодарю тренера и персонал клуба за своё участие в полном матче»

Нападающий «Ливерпуля» отыграл полный матч с ПСВ в Лиге чемпионов (2:3). В нынешнем сезоне АПЛ на счету итальянца лишь 3 поединка.

Благодарю тренера и персонал клуба за то, что я смог принять участие в полном матче. Это замечательно. Мне это было нужно.

Я хотел проявить себя с тех пор, как перешел в «Ливерпуль». Я не мог этого сделать из-за ряда причин. Теперь же я провел весь матч, все отлично. Благодарность тренеру.

Тем не менее есть к чему стремиться, есть куда расти, становиться лучше и лучше, показывать более убедительный результат.

У нас крепкая команда. Я хочу быть здесь, хочу выступать за «Ливерпуль», бросать себе вызов.