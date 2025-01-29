Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВокруг футбола

Булыкин примет участие в турнире по паделу вместе с Тотти

сегодня, 12:19

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин весной примет участие в турнире по паделу вместе с чемпионом мира Франческо Тотти. Об этом россиянин рассказал источнику.

В январе Булыкин выступал в матче легенд в Шардже, где также сыграли Тотти и обладатель «Золотого мяча» Майкл Оуэн.

Меня пригласили принять участие в турнире по паделу среди легенд в марте, в гостях у Франческо Тотти в Риме. Я думаю, что с футболом тоже что-то придумают, потому что бывшие футболисты всегда готовы сыграть. Много звёзд будет, среди них и Кристиан Пануччи, и Венсан Кандела, и другие. Я приеду, у меня нет проблем с визой, так как посещаю часто мероприятия Союза европейских футбольных ассоциаций, где общаемся и обмениваемся мнениями. Жаль, что пока нас не вернули обратно в футбольную семью, но это по-любому произойдёт, я в этом уверен. Такие мероприятия способствуют популяризации футбола, потому что это вид спорта номер один, даже при игре в падел, когда все хотят посмотреть на разных звёзд футбола.

Падел — это игра, которая сочетает в себе элементы тенниса и сквоша.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиАрбитр, удаливший игрока «Арсенала», находится под защитой полиции
Сегодня, 09:18
«Сантос» сгенерировал обращение Пеле к Неймару
Вчера, 22:57
Последние годы для Осимхена – скандалы. Ещё есть шанс вырваться на повышение
Вчера, 19:27Максим Тарасов в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии1
Рейс «Атлетико» в Зальцбург на матч ЛЧ отложили из-за непогоды
Вчера, 15:32
ОфициальноПредставлено визуальное оформление финала Лиги чемпионов в Мюнхене
Вчера, 14:59 Фото
«Манчестер Юнайтед» подарил российским бойцам MMA персональные футболки
Вчера, 09:59 Фото
Все комментарии
mbv5gzs4p659
mbv5gzs4p659
сегодня в 14:00
Уж лучше бы в футбол играл...
7jkmcapvfnnj
7jkmcapvfnnj
сегодня в 12:48
С каких это пор Булыкин стал легендой?
Варвар7
Варвар7
сегодня в 12:25
"Падел — это игра, которая сочетает в себе элементы тенниса и сквоша." - Ну слава Богу , а то уже подумал , что нечто криминальное и играют в неё будущие "подельники"...)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 