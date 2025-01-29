Булыкин примет участие в турнире по паделу вместе с Тотти

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сегодня, 12:19

Бывший нападающий сборной России весной примет участие в турнире по паделу вместе с чемпионом мира . Об этом россиянин рассказал источнику.

В январе Булыкин выступал в матче легенд в Шардже, где также сыграли Тотти и обладатель «Золотого мяча» Майкл Оуэн.

Меня пригласили принять участие в турнире по паделу среди легенд в марте, в гостях у Франческо Тотти в Риме. Я думаю, что с футболом тоже что-то придумают, потому что бывшие футболисты всегда готовы сыграть. Много звёзд будет, среди них и Кристиан Пануччи, и Венсан Кандела, и другие. Я приеду, у меня нет проблем с визой, так как посещаю часто мероприятия Союза европейских футбольных ассоциаций, где общаемся и обмениваемся мнениями. Жаль, что пока нас не вернули обратно в футбольную семью, но это по-любому произойдёт, я в этом уверен. Такие мероприятия способствуют популяризации футбола, потому что это вид спорта номер один, даже при игре в падел, когда все хотят посмотреть на разных звёзд футбола.

Падел — это игра, которая сочетает в себе элементы тенниса и сквоша.