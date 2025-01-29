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Винисиус подарил всем игрокам «Реала» чемоданы Louis Vuitton

сегодня, 21:36

Несколько недель назад вингер «Реала» Винисиус Жуниор устроил ужин для своих товарищей по команде у себя дома.

На мероприятие не смогли прийти только Арда Гюлер, Эндрик и Хесус Вальехо. Среди гостей был и бывший защитник мадридского клуба Серхио Рамос. Вечер прошел в теплой атмосфере, и игроки были впечатлены дружелюбием Винисиуса.

Это не первый раз, когда 24-летний вингер радует своих партнеров сюрпризами: после церемонии вручения наград The Best, на которой он был признан лучшим игроком 2024 года по версии ФИФА, он подарил всем членам команды чемоданы Louis Vuitton.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 22:31
По дешёвке купил чемоданы...
Хозяин Louis Vuitton миллиардер Арно (он же владелец клуба "Париж") только за сегодняшний день потерял 11 миллиардов долларов...
shur
shur
сегодня в 22:30
...Louis Vuitton и дизайнер Марк Ньюсон создали коллекцию багажа .
...Красава Вини, с таким аксессуаром не грех на игры ездить!!!
sihafazatron
sihafazatron ответ Igo0rek (раскрыть)
сегодня в 22:03, ред.
На рынке все бывает)))
Alex_67
Alex_67
сегодня в 21:56, ред.
Хотелось бы посмотреть на Винисиуса в Саудовской Аравии, там нет расизма. В Европе бразильского футболиста, мягко говоря, недолюбливают и для этого есть все основания - слишком он капризен. Кстати, в СА играть проще, а платят гораздо больше.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 21:55
А в чемоданах письмо: а Вы думали я к арабам поеду )
Igo0rek
Igo0rek ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 21:53
У LV не бывает скидок, это политика компании))
протон
протон
сегодня в 21:51
всегда удивляли эти бестолковые ненужные подарки от одним миллионеров другим)
ну подари ты обычным работникам клуба без миллионных контрактов, которые действительно будут рады подарку и которые тоже с тобой в одном клубе. клоуны
Варвар7
Варвар7
сегодня в 21:48
В связи с участившимися слухами о продаже Жуниора в СА , Вини так не навязчиво намекнул , что быстрее вы все "съедите"...)
shlomo
shlomo
сегодня в 21:47
А не прощальный это жест....:)))
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
сегодня в 21:47, ред.
На настоящих Louis Vuitton в шахматы играют.. А это явно китайская подделка достойная только вечеринок от Вини.. 🤭🥂
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 21:41
Себе покупал для поездки в саудитию, а там акция была)) вот и взял оптом))
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