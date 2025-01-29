Винисиус подарил всем игрокам «Реала» чемоданы Louis Vuitton

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сегодня, 21:36

Несколько недель назад вингер «Реала» устроил ужин для своих товарищей по команде у себя дома.

На мероприятие не смогли прийти только , и . Среди гостей был и бывший защитник мадридского клуба . Вечер прошел в теплой атмосфере, и игроки были впечатлены дружелюбием Винисиуса.