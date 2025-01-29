Винисиус подарил всем игрокам «Реала» чемоданы Louis Vuitton

Несколько недель назад вингер «Реала» Винисиус Жуниор устроил ужин для своих товарищей по команде у себя дома.
На мероприятие не смогли прийти только Арда Гюлер, Эндрик и Хесус Вальехо. Среди гостей был и бывший защитник мадридского клуба Серхио Рамос. Вечер прошел в теплой атмосфере, и игроки были впечатлены дружелюбием Винисиуса.
Это не первый раз, когда 24-летний вингер радует своих партнеров сюрпризами: после церемонии вручения наград The Best, на которой он был признан лучшим игроком 2024 года по версии ФИФА, он подарил всем членам команды чемоданы Louis Vuitton.