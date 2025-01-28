«Сантос» сгенерировал обращение Пеле к Неймару

Нападающий возвращается в «Сантос».

Бразильский клуб с помощью искусственного интеллекта подготовил видеоролик, на котором легенда мирового футбола обращается к Неймару.

Наш «Сантос», правда ведь? Я все вижу отсюда, с небес. Непростые времена. Город загрустил. Наш район погрузился во тьму. Мой трон пуст. Моя футболка на складе. Так и не появилось никого, кто мог бы надеть ее.

По правде сказать, я думаю, есть только один человек, способный это сделать. Тот самый мальчишка, который вырос здесь, выиграл все и был здесь счастлив как никогда. Он стал национальным героем и затем путешествовал, став мировой звездой.

Это только между мной и тобой, Ней. Не только «Сантос», но и весь бразильский футбол нуждается в тебе. Прислушайся к своему сердцу. Вернись домой, в свой город, к своему народу. Я разрешаю тебе занять мой трон и носить мою корону.

Снова покажи себя дома. Помнишь, что ты обещал? «Я ухожу, но я вернусь». С небес я всегда буду аплодировать тебе.