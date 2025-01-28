Последние годы для Осимхена – скандалы. Ещё есть шанс вырваться на повышение

1738081648

сегодня, 19:27

Слухи так и липнут – нужно сменить обстановку.

Карьера Виктора Осимхена пошла под откос. Можно с этим спорить и показывать неплохую статистику в чемпионате Турции. Только футболист, который пользуется спросом, не может оказаться в «Галатасарае». Уже очень давно в футбольной жизни Виктора что-то идёт не так. Последние события – ещё одну тому подтверждение.

Заложник ожиданий Де Лаурентиса

«Наполи» – клуб с понятной стратегией. Да, двумя годами ранее он взял титул в Серии А, но глобально это всё тот же клуб-донор, который не может бороться за своих звёзд с европейскими грандами. Если кто-то сверкнул, за ним приходят и забирают. Аурелио Де Лаурентис даже не против – пусть только платят, чтобы неаполитанцы зарабатывали.

Два ярких примера клубного вектора – сделки по Хвиче Кварацхелии и Киму Мин-Джэ. Обоих взяли летом перед чемпионским сезоном. Вингер обошёлся в 13,3 млн евро, центральный защитник – в 19 миллионов. При этом корейца уже через год отдали в «Баварию» и получили 50 миллионов. Хвича принёс ещё больше – вырос в звезду и ушёл в ПСЖ за 70 млн.

В продаже Осимхена «Наполи», скорее всего, видит ещё один такой кейс. Зачем продавать лидера, если на нём не заработаешь? Загвоздка в том, что нигерийца брали из «Лилля» уже сложившимся футболистом и выплатили французам 77 млн евро. То есть логика сделок по Хвиче и Киму здесь изначально не применима. Если только за форварда не предложат 90-100 миллионов евро. И ведь не предложат – не играет страйкер на эту сумму. Неаполитанцы же не хотят отходить от клубного вектора – а сам футболист намерен сделать шаг вперёд в карьере, в «Наполи» ему тесно. Это тупик, а аренда в «Галатасарай» – промежуточное решение, чтобы сбить напряжение между клубом и игроком.

Задержка в Неаполе привела к конфликтам

Осимхен хотел уйти на повышение, «Наполи» не желал расставаться с лидером и усложнять ситуацию дополнительно к смене тренера. Но начался разлад. Нигериец не оценил юмористическое видео медиаслужбы «Наполи», его агент заявил, что видео высмеивает Виктора, и пригрозил судом.

На этом фоне ожидаемо начался спад. Лучший бомбардир прошлого розыгрыша Серии А (26 мячей) в сезоне-23/24 отметился только 15 голами, причём больше половины из них забил во второй части.

Летом пришёл Конте и попросил привести из «Челси» Ромелу Лукаку. Возникали слухи, что в сделку даже готовы включить Осимхена – это лишь усиливало напряжение между «Наполи» и их бомбардиром. Вот что по этому поводу говорил агент:

Я читал выдумки про обмен с участием Виктора, которые все распространяют – будто он посылка, готовая к отправке. Но помните, что эта «посылка» – лучший бомбардир третьего чемпионского сезона в истории «Наполи».

Ромелу в итоге и правда перебрался в Неаполь. Конте больше доверял бельгийцу, Виктор уже хотел поскорее сменить обстановку – поэтому появилась аренда в «Галатасарай».

В «Галатасарае» – новые проблемы

В Турции нигериец провёл полгода без скандалов – получил место в старте, стал основным бомбардиром и борется за звание лучшего бомбардира всего чемпионата, а агенты ищут игроку вариант с топ-клубом. Но в январе случился очередной инцидент. Появилась информация, что нигерийский форвард ударил журналиста. Виктора увидели у выхода из ночного клуба. Футболиста начали снимать, Осимхен попытался отобрать камеру, после чего якобы ударил журналиста по голове, предлагал деньги, чтобы журналист удалил кадры.

Сам форвард заявляет, что изложенная журналистом версия не соответствует действительности:

Никогда не бил этого парня, я просто подошёл к нему и сказал, что ему необходимо удалить фотографию. Это моя фотография, и я имею полное право сказать ему, чтобы он её удалил. Я не новичок в подобных вещах. Я знал, что они будут лгать, лгать и только лгать. Конечно, решить эту ситуацию будет непросто. Мне не нужно много кричать, но я предприму необходимые шаги. Если он солгал, то познает гнев закона.

В любом случае, это новое пятно на репутации, что добавляет проблем при поиске клуба.

Заработать сейчас или мучиться до лета-2026

Неаполитанцы понимают щепетильность положения – истекающий летом 2026 года контракт не даёт возможности много заработать на продаже форварда, а продлевать соглашение тот вряд ли согласится. Тут либо получаешь мало, либо не получаешь вообще. Переговоры активно ведутся, наиболее реалистичны два варианта: «Юнайтед» и «Пари Сен-Жермен».

С первыми «Наполи» параллельно пытается договориться по Алехандро Гарначо – итальянский гранд видит в нём замену Хвиче. Манкунианцам же нужен забивной форвард – Хёйлунд до сих пор не проявил бомбардирских талантов, Зирзкее не оправдывает ожиданий на острие. В то же время «красные дьяволы» рассматривают вариант с подписанием Дьёкереша. Швед уже играл под руководством Аморима в «Спортинге» и созрел для вызова в АПЛ . За него приходится бороться с «Арсеналом».