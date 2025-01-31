Эдвин ван дер Сар: «Андре Онане нужно доверять. Он прибавит»

Экс-голкипер «Манчестер Юнайтед» высказался о будущем вратаря «дьяволов» .

Возможно, на данный момент говорить об этом преждевременно. У Андре впереди невероятное время. Он набрался опыта, у него есть все качества, необходимые голкиперу.

Он абсолютно точно [футболист на перспективу]. Полагаю, ему нужно доверять. Он станет лучше. У него правильное отношение к делу, он может стать вратарем «Манчестер Юнайтед» на долгое время.