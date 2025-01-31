Эдвин ван дер Сар: «Андре Онане нужно доверять. Он прибавит»

Экс-голкипер «Манчестер Юнайтед» Эдвин ван дер Сар высказался о будущем вратаря «дьяволов» Андре Онаны.
Возможно, на данный момент говорить об этом преждевременно. У Андре впереди невероятное время. Он набрался опыта, у него есть все качества, необходимые голкиперу.
Он абсолютно точно [футболист на перспективу]. Полагаю, ему нужно доверять. Он станет лучше. У него правильное отношение к делу, он может стать вратарем «Манчестер Юнайтед» на долгое время.
Вроде не мои изречения, ааа это обращение не относилось ко мне, как же печально.
Вроде не мои изречения, ааа это обращение не относилось ко мне, как же печально.