Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

Эдвин ван дер Сар: «Андре Онане нужно доверять. Он прибавит»

вчера, 13:52

Экс-голкипер «Манчестер Юнайтед» Эдвин ван дер Сар высказался о будущем вратаря «дьяволов» Андре Онаны.

Возможно, на данный момент говорить об этом преждевременно. У Андре впереди невероятное время. Он набрался опыта, у него есть все качества, необходимые голкиперу.

Он абсолютно точно [футболист на перспективу]. Полагаю, ему нужно доверять. Он станет лучше. У него правильное отношение к делу, он может стать вратарем «Манчестер Юнайтед» на долгое время.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Касильяс отреагировал на критику в адрес «Реала»
Вчера, 08:58
Аморим: «Мы здорово контролировали ход встречи с ФКСБ»
Вчера, 08:13
Щесны: «Роналду — машина для забивания голов»
Вчера, 00:11
Роналду: «В „Реале“ я был самым счастливым в плане футбола»
30 января
Криштиану Роналду рассказал, когда вернётся в «Реал»
30 января
Роналду: «Мои отношения с Месси никогда не были плохими»
30 января
Все комментарии
sv_1969
sv_1969
вчера в 14:30
Интересно как долго ему будут доверять?
протон
протон
вчера в 14:21
"Интересное, что скажет главный эксперт прогнозист по поводу такой победы?"
Вроде не мои изречения, ааа это обращение не относилось ко мне, как же печально.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 14:15
Нельзя лишить или забрать то, чего нет!!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 