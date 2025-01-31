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Касильяс отреагировал на критику в адрес «Реала»

вчера, 08:58

Экс-голкипер «Реала» Икер Касильяс высказался о критике в адрес команды.

Те из нас, кто играл в эту игру, понимают, что то, что о тебе говорят сегодня, не имеет ничего общего с тем, что скажут завтра.

Три месяца назад «Мадрид» был «ужасен», Карло Анчелотти называли «провалом», а теперь все говорят, что он невероятен. Положение сильно поменялось, и нужно быть готовыми к марту, когда все решится.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 16:50
Приветствую, Виталий!!!
Ты абсолютно прав, а моё мнение -лишь подтверждает твои слова. Никто и никогда не отберет у Анчи его Лавры и Титулы, его Славу и Уважение, но закрывать глаза на происходящее- непозволительно. Ошибаются все, кто больше, кто меньше, но если ошибки повторяются, если они очевидны, надо обращать на это внимание. А ошибки eсть, причем простецкие, я даже сказал бы детские. Всем известно, как играет Барселона и за счет чего побеждает, и уж точно все знают и видят- какая дырявая и проходная у Барсы средняя линия, что неоднократно доказывали самые простые команды. Но вот, почему то, Анчи, упорно не хочет это понимать. Барса- команда без организации игры, отсюда её уязвимость, и точно, по составу, Барса не сильней Реала!!! Поэтому обидно вдвойне, дважды получать разгромы от такого соперника. Хочется верить, Виталий, что Реал, так или иначе наладит игру. В чемпионство Барсы или Атлетико я не верю, а вот Реал- может и должен стать чемпионом, поскольку состав самый ровный и классный, несмотря на тренерские очевидные недочеты.
протон
протон
вчера в 15:05
Ужасным Реал не был, но и феноменальным назвать нынешнюю игру Мадрида нельзя.
Incredulous
Incredulous ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:49, ред.
Привет, Виктор!
Абсолютно согласен с тобой. Анчелоти отличный тренер, легендарный, но это вовсе не означает, что у него не бывает ошибок, недоработок и провалов. И это не нужно замалчивать, этого не куда не денешь, если команда выигрывает - тренера хвалят, если проигрывает - критикуют, и это нормально. Только фанатики и сектанты могут бездумно восхвалять кого-то, закрывая глаза на всё плохое, и видя только хорошее. Оба разгромных поражения от Барселоны - это именно провал. Если первое поражение ещё можно было списать на случайность, недоработку, недооценку соперника и т.д., то второе такое же поражение - это уже закономерность. И это в первую очередь показывает беспомощность тренера перед конкретной командой, и конкретной тактикой. И если молчать и не замечать этого, то ничего и не изменится. Даже такого мэтра своего дела как Анчелотти, нужно иногда толкать и взбадривать. А то постоянные только хвалебные оды могут сильно расслабить, и принести чувство самоуверенности, после чего подобные поражения окажутся ледяным душем и могут ударить по психологии тренера. Говорят один такой "мега-тренер" после подобных провалов даже пытался кожу себе с лица снять в приступе истерического припадка.
112910415
112910415
вчера в 12:52
а вот послезавтра опять начнутся совсем иные разговоры ...
Capral
Capral
вчера в 10:36
А как иначе назвать рагромы от Барсы? Страшные провалы, именно тренерские, при этом, в двух играх, никакой работы над ошибками. Более того, два поражения с разным сценарием. Конечно это провал. Да и сама игра Реала, при полной объективности оставляет много вопросов и уже давно. Если тренер уровня Анчелотти не контролирует игру, не читает такого простого и предсказуемого соперника как Барселона, значит, к нему появляются вопросы
shur
shur
вчера в 10:11
...само слово "Критика" уже означает неравнодушие! Не мне вам ребятушки объяснять фразу :" ....нас ----,а мы крепчаем....!" Икер
заслужил, чтобы к нему прислушивались! Хала Мадрид!
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 09:31
Решается обычно в мае. В марте только у котов праздник.
Гость
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