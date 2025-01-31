Касильяс отреагировал на критику в адрес «Реала»

Экс-голкипер «Реала» высказался о критике в адрес команды.

Те из нас, кто играл в эту игру, понимают, что то, что о тебе говорят сегодня, не имеет ничего общего с тем, что скажут завтра.

Три месяца назад «Мадрид» был «ужасен», Карло Анчелотти называли «провалом», а теперь все говорят, что он невероятен. Положение сильно поменялось, и нужно быть готовыми к марту, когда все решится.