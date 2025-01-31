Аморим: «Мы здорово контролировали ход встречи с ФКСБ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» прокомментировал победу своей команды в матче Лиги Европы с ФКСБ (2:0).

Полагаю, мы здорово контролировали ход встречи. Мы больше владели мячом, поэтому у нас было больше времени на то, чтобы обдумывать и связывать свои действия.

Кобби [Майну] очень качественно выступил на этой позиции, у него было больше свободы и не так много ответственности, которая возникала, когда он постоянно возвращался назад.

Парни неплохо потрудились – еще один сухой поединок. Мы создавали моменты, но нам следует забивать больше мячей. Но, в конце концов, для нас это был хороший день.