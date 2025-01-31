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Аморим: «Мы здорово контролировали ход встречи с ФКСБ»

вчера, 08:13
ФКСБЛоготип футбольный клуб ФКСБ (Бухарест)0 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал победу своей команды в матче Лиги Европы с ФКСБ (2:0).

Полагаю, мы здорово контролировали ход встречи. Мы больше владели мячом, поэтому у нас было больше времени на то, чтобы обдумывать и связывать свои действия.

Кобби [Майну] очень качественно выступил на этой позиции, у него было больше свободы и не так много ответственности, которая возникала, когда он постоянно возвращался назад.

Парни неплохо потрудились – еще один сухой поединок. Мы создавали моменты, но нам следует забивать больше мячей. Но, в конце концов, для нас это был хороший день.

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Аморим Рубен
Перевод с uefa.com
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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 13:33
такого мамонта завалили ! )
p72pcsvjeuxd
p72pcsvjeuxd ответ la-respect0 (раскрыть)
вчера в 12:36
Это не совсем так, там всё очень сложно, постоянно идут суды с интересными решениями.
Кстати у нас к примеру есть ЦСКА, который в нынешнем состоянии никакое отношение не имеет к армии, но в отличии от румынов у нас как бы признают приемственность, хотя в любое время министерство обороны может воссоздать ЦСКА и вернуть свою историю себе, вернув себе все достижение клуба, а нышешнему запретить использование аббревиатуры ЦСКА.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 11:43
Аморим: «Мы здорово контролировали ход встречи с ФСБ».
shur
shur ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 10:19
...румынский футболный Клуб....
Денис Прокопьев
Денис Прокопьев ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 10:12
Если знаешь такой клуб как Стяуа , то это он
qf2jx3psf7tp
qf2jx3psf7tp
вчера в 09:34
Здорово на столько на сколько соперник позволял
la-respect0
la-respect0 ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 09:13
Стяуа
adekvat
adekvat
вчера в 08:49
Молодцы кубок команде, а ФКСБ это кто, первый раз слышу про эту великую команду.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:20
Сам себя не похвалишь-никто не похвалит...
Гость
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