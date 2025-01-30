Роналду: «В „Реале“ я был самым счастливым в плане футбола»

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сегодня, 21:50

Нападающий «Аль-Насра» вспомнил о времени, когда он выступал за «Реал».

«Реал» — это место, где я был самым счастливым человеком в плане футбола.

Роналду защищал цвета «Реала» с 2009 по 2018 год.