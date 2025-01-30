Роналду: «В „Реале“ я был самым счастливым в плане футбола»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду вспомнил о времени, когда он выступал за «Реал».
«Реал» — это место, где я был самым счастливым человеком в плане футбола.
Роналду защищал цвета «Реала» с 2009 по 2018 год.
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду вспомнил о времени, когда он выступал за «Реал».
«Реал» — это место, где я был самым счастливым человеком в плане футбола.
Роналду защищал цвета «Реала» с 2009 по 2018 год.
хождение по мукам, стопудово Рону не нравится,где и чем Он занимался в последние годы! https://youtu.be/mxQOOMX4NQM?si=nWhcH2nu67vOVh9i
хождение по мукам, стопудово Рону не нравится,где и чем Он занимался в последние годы!