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Роналду: «В „Реале“ я был самым счастливым в плане футбола»

сегодня, 21:50

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду вспомнил о времени, когда он выступал за «Реал».

«Реал» — это место, где я был самым счастливым человеком в плане футбола.

Роналду защищал цвета «Реала» с 2009 по 2018 год.

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Все комментарии
shur
shur ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 22:41, ред.
...а как бы красиво ушёл на пенсию из Реала доиграв период "физической активности",если можно так выразится....!!! А выбрал
хождение по мукам, стопудово Рону не нравится,где и чем Он занимался в последние годы!
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
сегодня в 22:14
Наср явно не по душе безтрофейнику.. Пфф.. 🚽🤭
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 22:07
Да там был на пике своей формы. Трофеи были и командные, и личные.
Гость
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