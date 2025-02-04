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Защитник «Эспаньола» Ромеро получил угрозы после фола на Мбаппе

вчера, 19:53
ЭспаньолЛоготип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)1 : 0Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Генеральный директор «Эспаньола» Мао Е Ву рассказал, что защитник каталонского клуба Карлос Ромеро получал угрозы после фола на Килиане Мбаппе.

В матче 22-го тура Ла Лиги между «Реалом» и «Эспаньолом» (0:1) главный судья Алехандро Муньис Руис показал защитнику Карлосу Ромеро жёлтую карточку, когда тот в подкате сзади сбил форварда Килиана Мбаппе во время контратаки мадридцев.

В понедельник «Реал» официально пожаловался в RFEF на судейство в матче.

Я не читал это письмо. Я думаю об «Эспаньоле», турнире и нашем сезоне. Кроме того, в данном случае мы обеспокоены угрозами, которые получает наш игрок. Мы обеспечим ему всестороннюю защиту и, конечно, сообщим обо всем в Департамент безопасности и коммуникаций.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:22
Это судьи того матча во всем виноваты.
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:43
И вообще занести "Черепана" в "Красную футбольную книгу"...)
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 20:23
Маманя смуглово ему написала
shlomo2
shlomo2
вчера в 20:15
О как... скоро будет тренд.... не трогать черепашку вообще и не играть против него.
yb77br4tqz8v
yb77br4tqz8v
вчера в 20:02
Надо расследовать это дело и виновных наказать
69Haya96
69Haya96
вчера в 20:01
Сколько моментов было у Реала? Много, но не забили, это факт. А угрозы - обычное дело.
Гость
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