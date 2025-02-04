Защитник «Эспаньола» Ромеро получил угрозы после фола на Мбаппе

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вчера, 19:53

Генеральный директор «Эспаньола» Мао Е Ву рассказал, что защитник каталонского клуба получал угрозы после фола на .

В матче 22-го тура Ла Лиги между «Реалом» и «Эспаньолом» (0:1) главный судья Алехандро Муньис Руис показал защитнику Карлосу Ромеро жёлтую карточку, когда тот в подкате сзади сбил форварда Килиана Мбаппе во время контратаки мадридцев.

В понедельник «Реал» официально пожаловался в RFEF на судейство в матче.