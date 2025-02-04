Защитник «Эспаньола» Ромеро получил угрозы после фола на Мбаппе

Генеральный директор «Эспаньола» Мао Е Ву рассказал, что защитник каталонского клуба Карлос Ромеро получал угрозы после фола на Килиане Мбаппе.
В матче 22-го тура Ла Лиги между «Реалом» и «Эспаньолом» (0:1) главный судья Алехандро Муньис Руис показал защитнику Карлосу Ромеро жёлтую карточку, когда тот в подкате сзади сбил форварда Килиана Мбаппе во время контратаки мадридцев.
В понедельник «Реал» официально пожаловался в RFEF на судейство в матче.
Я не читал это письмо. Я думаю об «Эспаньоле», турнире и нашем сезоне. Кроме того, в данном случае мы обеспокоены угрозами, которые получает наш игрок. Мы обеспечим ему всестороннюю защиту и, конечно, сообщим обо всем в Департамент безопасности и коммуникаций.