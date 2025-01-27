Президент «Хетафе» вновь раскритиковал «Барселону»

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сегодня, 15:20

На 80-й минуте матча 20-го тура (1:1) защитник «Барселоны» и полузащитник «Хетафе» столкнулись во время подачи углового. Уче держал руками и пытался свалить Кунде. Арбитр матча Пабло Гонсалес Фуэртес не увидел нарушения правил в данном эпизоде.

После матча президент «Барселоны» назвал «скандалом» неназначенный пенальти в данном эпизоде. Рулевой каталонцев считает, что это был «явный пенальти».

Президент «Хетафе» Анхель Торрес Санчес прокомментировал слова президента «Барселоны».