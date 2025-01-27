Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Испания. Примера 2024/2025

Президент «Хетафе» вновь раскритиковал «Барселону»

сегодня, 15:20
ХетафеЛоготип футбольный клуб Хетафе1 : 1Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

На 80-й минуте матча 20-го тура (1:1) защитник «Барселоны» Жюль Кунде и полузащитник «Хетафе» Крисантус Уче столкнулись во время подачи углового. Уче держал руками и пытался свалить Кунде. Арбитр матча Пабло Гонсалес Фуэртес не увидел нарушения правил в данном эпизоде.

После матча президент «Барселоны» Жоан Лапорта назвал «скандалом» неназначенный пенальти в данном эпизоде. Рулевой каталонцев Ханс-Дитер Флик считает, что это был «явный пенальти».

Президент «Хетафе» Анхель Торрес Санчес прокомментировал слова президента «Барселоны».

Большие команды, которые обязаны служить примером, не должны проявлять неуважение к меньшим коллективам. В эпизоде с голом «Барсы» произошел фол на Сории, но мы не подаем жалоб. А они начинают жаловаться в случае поражения.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Ибрагимович вмешался в конфликт между Консейсау и Калабрией
Сегодня, 14:25
Бордалас обратился в полицию после ничьей с «Барселоной»
24 января
Бителло вышел на связь с «Динамо»
23 января
Инвестор «Химок» Садыгов был выпущен из-под домашнего ареста под залог
23 января
Саравия не прибыл на сбор «Ростова» – он не хочет играть в России
21 января
Вратаря «Удинезе» Окойе подозревают в намеренном получении жёлтой в матче
21 января
Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 15:29
Все вопросы судье. Оба президента должны претензии к судейскому корпусу. А не клубам по отдельности
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 