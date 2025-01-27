Президент «Хетафе» вновь раскритиковал «Барселону»

На 80-й минуте матча 20-го тура (1:1) защитник «Барселоны» Жюль Кунде и полузащитник «Хетафе» Крисантус Уче столкнулись во время подачи углового. Уче держал руками и пытался свалить Кунде. Арбитр матча Пабло Гонсалес Фуэртес не увидел нарушения правил в данном эпизоде.
После матча президент «Барселоны» Жоан Лапорта назвал «скандалом» неназначенный пенальти в данном эпизоде. Рулевой каталонцев Ханс-Дитер Флик считает, что это был «явный пенальти».
Президент «Хетафе» Анхель Торрес Санчес прокомментировал слова президента «Барселоны».
Большие команды, которые обязаны служить примером, не должны проявлять неуважение к меньшим коллективам. В эпизоде с голом «Барсы» произошел фол на Сории, но мы не подаем жалоб. А они начинают жаловаться в случае поражения.