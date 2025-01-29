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«Барселона» подверглась кибератаке

сегодня, 17:54

Во вторник каталонский клуб «Барселона» сообщил о кибератаке, произошедшей в минувшие выходные. По информации клуба, влияние на систему было незначительным, и риски утечки данных пользователей были исключены.

«Барселона» регулярно сталкивается с попытками хакерских атак и принимает строгие меры для обеспечения безопасности. Этот инцидент был успешно устранен, и о нем было уведомлено Испанское агентство по защите данных (AEPD). Кроме того, были внедрены дополнительные меры для предотвращения возможных неудобств в будущем. Клуб подчеркивает, что быстрое реагирование на инцидент демонстрирует его приверженность к защите конфиденциальности и безопасности партнеров и болельщиков, а также постоянное стремление к улучшению систем для создания безопасной и доверительной среды.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 18:38
вот значит как, недовольные даркнета обтесались, что Барса добилась регистрации Ольмо))
kp6fna3s6e86
kp6fna3s6e86
сегодня в 18:12
Даже такое бывает в футболе, хорошо, что все закончилось без последствий.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 18:08
Такое к сожалению часто встречается
ᅠᅠ
ᅠᅠ
сегодня в 17:55
Ну вот, отказали Неймару, а у него же друзей полно в виртуальном пространстве.
Гость
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