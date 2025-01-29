«Барселона» подверглась кибератаке

Во вторник каталонский клуб «Барселона» сообщил о кибератаке, произошедшей в минувшие выходные. По информации клуба, влияние на систему было незначительным, и риски утечки данных пользователей были исключены.

«Барселона» регулярно сталкивается с попытками хакерских атак и принимает строгие меры для обеспечения безопасности. Этот инцидент был успешно устранен, и о нем было уведомлено Испанское агентство по защите данных (AEPD). Кроме того, были внедрены дополнительные меры для предотвращения возможных неудобств в будущем. Клуб подчеркивает, что быстрое реагирование на инцидент демонстрирует его приверженность к защите конфиденциальности и безопасности партнеров и болельщиков, а также постоянное стремление к улучшению систем для создания безопасной и доверительной среды.