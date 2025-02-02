«Фортуна» с 12 игроками на поле играла в конце матча с «Херенвеном»

Скандальный эпизод случился в субботу в матче очередного тура чемпионата Нидерландов.
При счете 2:1 в пользу «Херенвена» на 88-й минуте игры объявили о двойной замене в составе «Фортуны». Вместо Райана Фоссо и Яспера Дальхауса на поле должны были появиться Дарийо Груйчич и Оуэн Джонсон.
На поле вышли Груичич и Джонсон, поле покинул только Фоссо, Дальхаус остался в игре. Судья Эрвин Бланк этого не заметил.
После этого «Фортуна», играя с численным преимуществом, заработала право на аут рядом со штрафной соперника. Перед его исполнением и после апелляций со стороны тренерского штаба «Херенвена» и главного тренера Робина ван Перси Дальхаус покинул поле.
После вбрасывания аута последовал угловой удар, с которого «Фортуна» сделала счет 2:2. С таким счетом и закончился матч.