Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Нидерланды. Эредивизие 2024/2025

«Фортуна» с 12 игроками на поле играла в конце матча с «Херенвеном»

вчера, 12:09
ХеренвенЛоготип футбольный клуб Херенвен2 : 2Логотип футбольный клуб Фортуна (Ситтард)ФортунаМатч завершен

Скандальный эпизод случился в субботу в матче очередного тура чемпионата Нидерландов.

При счете 2:1 в пользу «Херенвена» на 88-й минуте игры объявили о двойной замене в составе «Фортуны». Вместо Райана Фоссо и Яспера Дальхауса на поле должны были появиться Дарийо Груйчич и Оуэн Джонсон.

На поле вышли Груичич и Джонсон, поле покинул только Фоссо, Дальхаус остался в игре. Судья Эрвин Бланк этого не заметил.

После этого «Фортуна», играя с численным преимуществом, заработала право на аут рядом со штрафной соперника. Перед его исполнением и после апелляций со стороны тренерского штаба «Херенвена» и главного тренера Робина ван Перси Дальхаус покинул поле.

После вбрасывания аута последовал угловой удар, с которого «Фортуна» сделала счет 2:2. С таким счетом и закончился матч.

«Фортуна» с 12 игроками на поле играла в конце матча с «Херенвеном»

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Главному тренеру «Реала Сосьедад» не нравится ситуация с Захаряном
30 января
В матче «Акрон» — «Урарту» произошла потасовка с участием Артёма Дзюбы
29 января
«Барселона» подверглась кибератаке
29 января
В Москве задержали бывшего вице-президента РФС Анохина
29 января
Президент «Хетафе» вновь раскритиковал «Барселону»
27 января
Ибрагимович вмешался в конфликт между Консейсау и Калабрией
27 января
Сортировать
Все комментарии
Niagara
Niagara
вчера в 14:57
ну надо дать технарь
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:32
Фортуна отвернулась от Херенвена)))что даже судья не заметил
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
вчера в 12:24
Наказание должно быть жёстким!
112910415
112910415
вчера в 12:23
наказывать надо, однако
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:13
Это не Фортуна, а Мошенничество))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 