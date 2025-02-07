Промес: «Я смотрю каждый матч „Спартака“»

1738955418

вчера, 22:10

Экс-форвард московского «Спартака» сообщил журналистам о том, что следит за своей бывшей командой.

Футболист играл за клуб с 2014 по 2018 год, а также с 2021 по 2024-й. 7 февраля он посетил матч Зимнего кубка РПЛ между «красно-белыми» и столичным «Динамо».

Я надеюсь, что «Спартак» станет чемпионом в этом сезоне. Я смотрю каждый матч команды. Скучаю ли по «Спартаку»? Очень.

В данный момент Промес выступает за «Юнайтед» из Дубая.