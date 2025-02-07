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Промес: «Я смотрю каждый матч „Спартака“»

вчера, 22:10

Экс-форвард московского «Спартака» Квинси Промес сообщил журналистам о том, что следит за своей бывшей командой.

Футболист играл за клуб с 2014 по 2018 год, а также с 2021 по 2024-й. 7 февраля он посетил матч Зимнего кубка РПЛ между «красно-белыми» и столичным «Динамо».

Я надеюсь, что «Спартак» станет чемпионом в этом сезоне. Я смотрю каждый матч команды. Скучаю ли по «Спартаку»? Очень.

В данный момент Промес выступает за «Юнайтед» из Дубая.

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Все комментарии
Leki_chelsea
Leki_chelsea
сегодня в 02:38
Балобол он , максимум счет или обзор матча
ABir
ABir
сегодня в 01:15
Настоящий спартаковец, выкладывался за Спартак в каждом матче. Но вряд ли удастся вернуться игроком, а вот в структуру - возможно.
x2ru8r9azv4s
x2ru8r9azv4s
сегодня в 00:55
В душе надеется вернуться
shlomo2
shlomo2
вчера в 23:14
И будет продолжать смотреть далее....
Capral
Capral
вчера в 22:45
Неподражаемый футболист!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Был бы счастлив видеть его снова в Спартаке!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Брулин
Брулин
вчера в 22:45
Прокуратура Нидерландов с воодушевлением смотрит каждую игру «Юнайтед» Дубай и думает, как бы переманить Промеса в Эредивизи, чтобы наслаждаться его игрой лично, с удовольствием и каждый день)
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:23
Надо же, скучает он... Зачем ввязался в мутную историю, он ведь объявлен Голландией в розыск? Интересно, чего ему не хватало - острых ощущений? Так он их получил очень много и карьеру угробил. А теперь сиди и думай, какой ты дурень... Всё было так хорошо...
протон
протон
вчера в 22:18
Медину убрать место под легионера чтоб освободить и Промеса вернуть. шик блеск
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:15
Как в анекдотах про Штирлица - " Наливаю рюмку "Московской" , беру балалайку , пеку картошечку и изредка смахиваю скупую мужскую слезу")...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 22:12
Эх ...Антошка....
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