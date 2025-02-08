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Аморим: «Игра с „Лестером“ не имеет ничего общего с „Ферги-тайм“»

сегодня, 08:32
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед2 : 1Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер СитиМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал победу над «Лестером» в матче Кубка Англии (2:1). МЮ вырвал победу над 90+3-й минуте.

Мы должны были верить до конца, но эта игра не имеет ничего общего с «Ферги-тайм». Думаю, мы должны играть намного лучше как с мячом, так и без мяча. В начале у нас не было энергии, особенно в первом тайме. Затем во втором тайме мы стали играть немного лучше, с большей скоростью, выигрывали подборы. Потом нам удалось переломить ситуацию, так что это хороший результат, но не хорошая игра.

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Все комментарии
69Haya96
69Haya96
сегодня в 10:13
«Лестер» сейчас в плачевном состоянии, если «Манчестер Юнайтед» так побеждает, значит, у них дела обстоят почти так же.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 10:13
Первый тайм играли как команда Аморима. Даже Тен Хаг так не работал)))
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 09:47
Справедливо и даже мягко сказано.
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 09:41
Конечно нет клоун!
Вещий
Вещий
сегодня в 09:40
Правильно подметил игра так себе ... но результат есть.
sihafazatron
sihafazatron ответ g9phfzrfn44t (раскрыть)
сегодня в 09:15
Хороший футбол? В какой игре?
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 09:15
Холодильник-тайм!)))
g9phfzrfn44t
g9phfzrfn44t
сегодня в 08:39
Есть надежда, что МЮ в этой игре покажет хороший футбол.
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