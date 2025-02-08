Аморим: «Игра с „Лестером“ не имеет ничего общего с „Ферги-тайм“»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» прокомментировал победу над «Лестером» в матче Кубка Англии (2:1). МЮ вырвал победу над 90+3-й минуте.

Мы должны были верить до конца, но эта игра не имеет ничего общего с «Ферги-тайм». Думаю, мы должны играть намного лучше как с мячом, так и без мяча. В начале у нас не было энергии, особенно в первом тайме. Затем во втором тайме мы стали играть немного лучше, с большей скоростью, выигрывали подборы. Потом нам удалось переломить ситуацию, так что это хороший результат, но не хорошая игра.