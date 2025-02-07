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Анчелотти оценил игру Мбаппе в нынешнем сезоне

вчера, 15:36

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о нападающем Килиане Мбаппе.

Цифры Килиана Мбаппе говорят сами за себя. Он преуспевает, усердно работает. Он очень скромный, он пришел без каких-либо требований относительно своей роли или чего-то еще. Да, ему нужно было время на адаптацию, но сейчас у него все отлично. Мы счастливы.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Хитрый Лис (раскрыть)
сегодня в 01:01, ред.
Аталанта, Барселона - слабаки ?
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 17:58
Одним слабакам забивал.
69Haya96
69Haya96
вчера в 17:45
Со временем он забьет еще больше голов, Ла Лига сейчас в кризисе.
Incredulous
Incredulous ответ shur (раскрыть)
вчера в 16:44
Согласен, рано ещё рассыпаться в комплиментах. Посмотрим как проявит себя в решающих матчах с топ-соперниками. А количество забитых голов - это ещё не главный показатель, тут главное кому ты забиваешь. А то знаем мы одного норвежского статиста, который забивает много, но не тем кому надо, и выходит, что грош цена таким голам. Вот теперь главное, чтобы Мбаппе в такого статиста не превратился.
gcjbxy6wc7m3
gcjbxy6wc7m3
вчера в 16:24
Да уж ,от тебя Карло такого не ожидали,ты как Хамелеон!
shur
shur
вчера в 15:44, ред.
...лукавство,вторая подруга Тренера! Скромнее перехода и не
видели до этого! Кошки-мышки опять таки с его Мамашкой запомнятся надолго! С первого позыва в Реал перегорел морально
и физически ....! И вот только теперь,что то в нём ожило и в малой
степени начало приносить пользу Команде! Как сказал бы мой старинный знакомый, Я тут ремарочку свою оставил!

PS: ....поговорим после Симеоне + Гвардиолы = 8 фев + 11 фев...Ок!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:42
Когда адаптируется, покажет себя. Со всех сторон покажет...
shlomo
shlomo
вчера в 15:41
Перехвалил его папа Карло.... посмотрим что будет показывать дальше...
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