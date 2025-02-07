Анчелотти оценил игру Мбаппе в нынешнем сезоне

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о нападающем Килиане Мбаппе.
Цифры Килиана Мбаппе говорят сами за себя. Он преуспевает, усердно работает. Он очень скромный, он пришел без каких-либо требований относительно своей роли или чего-то еще. Да, ему нужно было время на адаптацию, но сейчас у него все отлично. Мы счастливы.
видели до этого! Кошки-мышки опять таки с его Мамашкой запомнятся надолго! С первого позыва в Реал перегорел морально
и физически ....! И вот только теперь,что то в нём ожило и в малой
степени начало приносить пользу Команде! Как сказал бы мой старинный знакомый, Я тут ремарочку свою оставил!
PS: ....поговорим после Симеоне + Гвардиолы = 8 фев + 11 фев...Ок!!!
видели до этого! Кошки-мышки опять таки с его Мамашкой запомнятся надолго! С первого позыва в Реал перегорел морально
и физически ....! И вот только теперь,что то в нём ожило и в малой
степени начало приносить пользу Команде! Как сказал бы мой старинный знакомый, Я тут ремарочку свою оставил!
PS: ....поговорим после Симеоне + Гвардиолы = 8 фев + 11 фев...Ок!!!