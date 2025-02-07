Анчелотти оценил игру Мбаппе в нынешнем сезоне

Главный тренер «Реала» поделился мнением о нападающем .

Цифры Килиана Мбаппе говорят сами за себя. Он преуспевает, усердно работает. Он очень скромный, он пришел без каких-либо требований относительно своей роли или чего-то еще. Да, ему нужно было время на адаптацию, но сейчас у него все отлично. Мы счастливы.