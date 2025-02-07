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Слот: «Выход в финал на „Энфилде“ – самый особенный вечер»

вчера, 09:14
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль4 : 0Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о победе «Ливерпуля» над «Тоттенхэмом» в полуфинале Кубка Английской Лиги (4:0, общий счёт 4:1).

У нас уже были здесь на «Энфилде» несколько значимых вечеров, но да, выход в финал должен быть особенным, и это так. Так что да – это самый особенный вечер.

Что касается сегодняшней игры, то в первом тайме было много травм, поэтому было трудно контролировать игру, но мы справились очень хорошо, а сопернику потребовалось 80 минут, прежде чем они нанесли удар по воротам. Очень хорошая игра нашей команды.

Есть только один недостаток в выходе в финал – это игра с «Астон Виллой» в середине недели, но успех генерирует еще больше матчей. Это позитивно, и, по моему мнению, игроки становятся сильнее, проводя матчи.

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 14:47
неплохо идёте мистер Слот, так держать и дальше!
ttfmrxghn4b8
ttfmrxghn4b8
вчера в 10:04
Легкая тренировка получилась, а не битва.
sv_1969
sv_1969 ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 09:22, ред.
Шпоры как летучие мыши щас. Те под Барсу попали, а эти под Ливерпуль))
shlomo2
shlomo2
вчера в 09:14
Думал что шпоры хотя бы гол престижа закатают....
Гость
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