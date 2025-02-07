Слот: «Выход в финал на „Энфилде“ – самый особенный вечер»

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вчера, 09:14

Главный тренер «Ливерпуля» высказался о победе «Ливерпуля» над «Тоттенхэмом» в полуфинале Кубка Английской Лиги (4:0, общий счёт 4:1).

У нас уже были здесь на «Энфилде» несколько значимых вечеров, но да, выход в финал должен быть особенным, и это так. Так что да – это самый особенный вечер.

Что касается сегодняшней игры, то в первом тайме было много травм, поэтому было трудно контролировать игру, но мы справились очень хорошо, а сопернику потребовалось 80 минут, прежде чем они нанесли удар по воротам. Очень хорошая игра нашей команды.