Слот: «Выход в финал на „Энфилде“ – самый особенный вечер»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о победе «Ливерпуля» над «Тоттенхэмом» в полуфинале Кубка Английской Лиги (4:0, общий счёт 4:1).
У нас уже были здесь на «Энфилде» несколько значимых вечеров, но да, выход в финал должен быть особенным, и это так. Так что да – это самый особенный вечер.
Что касается сегодняшней игры, то в первом тайме было много травм, поэтому было трудно контролировать игру, но мы справились очень хорошо, а сопернику потребовалось 80 минут, прежде чем они нанесли удар по воротам. Очень хорошая игра нашей команды.
Есть только один недостаток в выходе в финал – это игра с «Астон Виллой» в середине недели, но успех генерирует еще больше матчей. Это позитивно, и, по моему мнению, игроки становятся сильнее, проводя матчи.