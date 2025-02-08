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Ван Нистелрой: «Нас обыграли не с „Ферги-тайм“, а с „офсайд-тайм“»

сегодня, 11:29
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед2 : 1Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер СитиМатч завершен

Главный тренер «Лестера» Руд ван Нистелрой заявил, что «Манчестер Юнайтед» забил победный гол из офсайда.

МЮ обыграл «Лестер» (2:1) в 4-м раунде Кубка Англии благодаря голу защитника Харри Магуайра на 93-й минуте.

Нас обыграли не с «Ферги-тайм», а с «офсайд-тайм». Мы опустошены. Когда готовишься к игре всю неделю, реагируешь после поражения от «Эвертона» и показываешь такую ​​игру, но все решается из-за явной и очевидной ошибки арбитра.

Ван Нистелрой: «Нас обыграли не с „Ферги-тайм“, а с „офсайд-тайм“»

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 13:13
Очень похоже на то, что Харитон был в оффсайде, да!..
Похоже, что приняли на вооружение философию типа "если все прям в небольшом оффсайде, то у одного может и проканать", жаль вара тут нет
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 12:55
Позор судейству!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 12:14
"Тухленькая победа"
ᅠᅠ
ᅠᅠ
сегодня в 11:47
Были времена, когда судьи ошибались в пользу МЮ чтобы стал чемпионом, теперь они ошибаются чтобы не вылетели.
NbKA555
NbKA555
сегодня в 11:40, ред.
В своё время,Руд для меня был лучшим нападающим.Очень нравилось его игра в МЮ,ну и в сборной.Досадно,сочувствую.Но и через такое нужно пройти видимо.Успехов в дальнешей тренерской деятельности!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:38
Полностью с ним согласен...
Гость
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