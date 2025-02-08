Ван Нистелрой: «Нас обыграли не с „Ферги-тайм“, а с „офсайд-тайм“»

Главный тренер «Лестера» Руд ван Нистелрой заявил, что «Манчестер Юнайтед» забил победный гол из офсайда.
МЮ обыграл «Лестер» (2:1) в 4-м раунде Кубка Англии благодаря голу защитника Харри Магуайра на 93-й минуте.
Нас обыграли не с «Ферги-тайм», а с «офсайд-тайм». Мы опустошены. Когда готовишься к игре всю неделю, реагируешь после поражения от «Эвертона» и показываешь такую игру, но все решается из-за явной и очевидной ошибки арбитра.
Похоже, что приняли на вооружение философию типа "если все прям в небольшом оффсайде, то у одного может и проканать", жаль вара тут нет
Похоже, что приняли на вооружение философию типа "если все прям в небольшом оффсайде, то у одного может и проканать", жаль вара тут нет