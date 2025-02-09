В «СКА-Хабаровске» назвали неадекватным поведение Шарля и его агентов

В пресс-службе «СКА-Хабаровска» прокомментировали источнику ситуацию с нападающим Жаном Шарлем, который уехал в одну из команд Китая, несмотря на наличие контракта с российским клубом.
В середине января стало известно о том, что ивуарийский футболист не явился на сбор.
После того как выяснилось, что Шарль самовольно уехал в КНР и сейчас находится в одном из местных клубов, «СКА-Хабаровск» обратился к футболисту и к этому китайскому клубу с требованиями объяснить сложившуюся ситуацию.
У СКА есть на руках предложения о его трансфере в «Динамо-Минск» и БАТЭ, есть интерес ещё нескольких клубов из Сербии, Болгарии и ФНЛ. Но Шарль с агентами срывают продвижение по переговорам своими действиями и неадекватным поведением, в том числе в ходе переговоров с новыми клубами. Представители игрока везде предлагают его свободным агентом, хотя он таковым не является.