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В «СКА-Хабаровске» назвали неадекватным поведение Шарля и его агентов

сегодня, 12:30

В пресс-службе «СКА-Хабаровска» прокомментировали источнику ситуацию с нападающим Жаном Шарлем, который уехал в одну из команд Китая, несмотря на наличие контракта с российским клубом.

В середине января стало известно о том, что ивуарийский футболист не явился на сбор.

После того как выяснилось, что Шарль самовольно уехал в КНР и сейчас находится в одном из местных клубов, «СКА-Хабаровск» обратился к футболисту и к этому китайскому клубу с требованиями объяснить сложившуюся ситуацию.

У СКА есть на руках предложения о его трансфере в «Динамо-Минск» и БАТЭ, есть интерес ещё нескольких клубов из Сербии, Болгарии и ФНЛ. Но Шарль с агентами срывают продвижение по переговорам своими действиями и неадекватным поведением, в том числе в ходе переговоров с новыми клубами. Представители игрока везде предлагают его свободным агентом, хотя он таковым не является.

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Все комментарии
n3rrh95nx2q6
n3rrh95nx2q6
сегодня в 14:56
Шарль просто замерз в Хабаровске.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 12:33
Шарль ,негодник - предпочёл батат , картофелю...)))
Гость
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