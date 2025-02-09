В «СКА-Хабаровске» назвали неадекватным поведение Шарля и его агентов

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сегодня, 12:30

В пресс-службе « СКА -Хабаровска» прокомментировали источнику ситуацию с нападающим Жаном Шарлем, который уехал в одну из команд Китая, несмотря на наличие контракта с российским клубом.

В середине января стало известно о том, что ивуарийский футболист не явился на сбор.