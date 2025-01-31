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Один из старейших клубов России объединился с другой командой

вчера, 17:52

Пресс-служба клуба «Композит» объявила об объединении с ФК «Знамя Труда».

Как отмечается, обновлённая команда начала процесс прохождения лицензирования для участия в первенстве Второй лиги Дивизиона Б 2025 года, где планирует выступать под названием «Знамя Труда». Она будет полноценным правопреемником одного из старейших клубов страны, история которого началась в 1909 году.

В состав учредителей вошли спонсор «Композита» Игорь Маковоз, АНО «Футбольный клуб „Композит“» и Фонд Поддержки и Развития Спорта Российской Федерации.

Все футболисты, тренерский штаб и администрация, у которых были контракты с «Композитом», переходят в «Знамя Труда».

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протон
протон
вчера в 18:01
По сравнению с английскими клубами разница в годах основания не такая уж большая!
Поэтому смешно, когда кто-то напыщенно говорит, что у его клуба есть история, а у другого нет. (Не мешает, наверное, иногда в справочник заглянуть).
Впрочем, такая вещь, как недавно образованные клубы, должна вызывать уважение.
Краснодар за 12 лет до Лиги Чемпионов дошёл, кто хоть половину такого пути повторит)))
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