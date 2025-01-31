Один из старейших клубов России объединился с другой командой

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вчера, 17:52

Пресс-служба клуба «Композит» объявила об объединении с ФК «Знамя Труда».

Как отмечается, обновлённая команда начала процесс прохождения лицензирования для участия в первенстве Второй лиги Дивизиона Б 2025 года, где планирует выступать под названием «Знамя Труда». Она будет полноценным правопреемником одного из старейших клубов страны, история которого началась в 1909 году.

В состав учредителей вошли спонсор «Композита» Игорь Маковоз, АНО «Футбольный клуб „Композит“» и Фонд Поддержки и Развития Спорта Российской Федерации.

Все футболисты, тренерский штаб и администрация, у которых были контракты с «Композитом», переходят в «Знамя Труда».