Один из старейших клубов России объединился с другой командой

Пресс-служба клуба «Композит» объявила об объединении с ФК «Знамя Труда».
Как отмечается, обновлённая команда начала процесс прохождения лицензирования для участия в первенстве Второй лиги Дивизиона Б 2025 года, где планирует выступать под названием «Знамя Труда». Она будет полноценным правопреемником одного из старейших клубов страны, история которого началась в 1909 году.
В состав учредителей вошли спонсор «Композита» Игорь Маковоз, АНО «Футбольный клуб „Композит“» и Фонд Поддержки и Развития Спорта Российской Федерации.
Все футболисты, тренерский штаб и администрация, у которых были контракты с «Композитом», переходят в «Знамя Труда».
Поэтому смешно, когда кто-то напыщенно говорит, что у его клуба есть история, а у другого нет. (Не мешает, наверное, иногда в справочник заглянуть).
Впрочем, такая вещь, как недавно образованные клубы, должна вызывать уважение.
Краснодар за 12 лет до Лиги Чемпионов дошёл, кто хоть половину такого пути повторит)))
Поэтому смешно, когда кто-то напыщенно говорит, что у его клуба есть история, а у другого нет. (Не мешает, наверное, иногда в справочник заглянуть).
Впрочем, такая вещь, как недавно образованные клубы, должна вызывать уважение.
Краснодар за 12 лет до Лиги Чемпионов дошёл, кто хоть половину такого пути повторит)))