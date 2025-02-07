Лещук об автоголе: «Моей явной ошибки нет, но можно было сыграть удачнее»

Вратарь московского «Динамо» прокомментировал автогол в матче Зимнего кубка РПЛ со «Спартаком» (0:1).

В первом тайме защитник отдал пас назад на голкипера, но Лещук не смог обработать передачу и мяч оказался в воротах. Уругвайский футболист взял на себя ответственность за инцидент.

Не успел он увидеть, где я стою, отдал не глядя. Не получилось достать. В целом глупая ошибка, но пока ничего страшного не вижу в этом. Единичный случай. Ещё во время игры поговорили, подбодрил Маричаля. Ничего страшного. Понятно, что это ошибка. Моей явной ошибки нет, но можно было сыграть удачнее. Да, как‑то не везёт мне именно со «Спартаком». Думаю, что‑нибудь придумаем в этой ситуации.