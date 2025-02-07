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Лещук об автоголе: «Моей явной ошибки нет, но можно было сыграть удачнее»

вчера, 21:58
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук прокомментировал автогол в матче Зимнего кубка РПЛ со «Спартаком» (0:1).

В первом тайме защитник Николас Маричаль отдал пас назад на голкипера, но Лещук не смог обработать передачу и мяч оказался в воротах. Уругвайский футболист взял на себя ответственность за инцидент.

Не успел он увидеть, где я стою, отдал не глядя. Не получилось достать. В целом глупая ошибка, но пока ничего страшного не вижу в этом. Единичный случай. Ещё во время игры поговорили, подбодрил Маричаля. Ничего страшного. Понятно, что это ошибка. Моей явной ошибки нет, но можно было сыграть удачнее. Да, как‑то не везёт мне именно со «Спартаком». Думаю, что‑нибудь придумаем в этой ситуации.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:53
Лещук - "Автогол - это вообще не про меня"...)))
Брулин
Брулин
вчера в 22:43
Голевое чутьё оно или есть или его нет!
e4jx799v95tu
e4jx799v95tu
вчера в 22:17
Обычное непонимание вратаря и защитника
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:15
Лещук просто притягивает такие ситуации, в может его кто-то сглазил? А если серьёзно, то мне кажется, что Игорь банально не соответствует амбициям Динамо в частности и уровню РПЛ в общем.. Я уверен, бело-голубым нужен другой вратарь на пост номер один. Кстати, Селихов сейчас без клуба, вроде бы...
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