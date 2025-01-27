«Зенит» поздравил жителей города с одним из самых важных праздников

«Зенит» поздравил жителей Санкт-Петербурга и области с 81-й годовщиной полного снятия блокады Ленинграда.
«Сине-бело-голубые» поздравляют всех ленинградцев-петербуржцев с одним из самых важных праздников в нашей с вами истории.
Сегодня мы вспоминаем и благодарим всех, чей бессмертный подвиг дал нам возможность жить в лучшем городе мира.
Вечная слава героическим защитникам Ленинграда.
Напомним, 27 января 1944 года, город был полностью освобождён от фашистской блокады, которая длилась 872 дня.
Ранее нападающий «Зенита» Луис Энрике сообщил, что клуб из Санкт-Петербурга пользуется большой популярностью в Бразилии.