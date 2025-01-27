«Зенит» поздравил жителей города с одним из самых важных праздников

«Зенит» поздравил жителей Санкт-Петербурга и области с 81-й годовщиной полного снятия блокады Ленинграда.

«Сине-бело-голубые» поздравляют всех ленинградцев-петербуржцев с одним из самых важных праздников в нашей с вами истории.

Сегодня мы вспоминаем и благодарим всех, чей бессмертный подвиг дал нам возможность жить в лучшем городе мира.

Вечная слава героическим защитникам Ленинграда.