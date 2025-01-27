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«Зенит» поздравил жителей города с одним из самых важных праздников

сегодня, 10:48

«Зенит» поздравил жителей Санкт-Петербурга и области с 81-й годовщиной полного снятия блокады Ленинграда.

«Сине-бело-голубые» поздравляют всех ленинградцев-петербуржцев с одним из самых важных праздников в нашей с вами истории.

Сегодня мы вспоминаем и благодарим всех, чей бессмертный подвиг дал нам возможность жить в лучшем городе мира.

Вечная слава героическим защитникам Ленинграда.

Напомним, 27 января 1944 года, город был полностью освобождён от фашистской блокады, которая длилась 872 дня.

«Зенит» поздравил жителей города с одним из самых важных праздников

Ранее нападающий «Зенита» Луис Энрике сообщил, что клуб из Санкт-Петербурга пользуется большой популярностью в Бразилии.

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Источник: ФК «Зенит»
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Варвар7
Варвар7
сегодня в 10:56
Низкий поклон Защитникам и жителям блокадного Ленинграда !!!
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