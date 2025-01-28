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«Анжи» будет выступать в третьем дивизионе чемпионата России

вчера, 23:58

«Анжи» сообщил о возвращении в большой футбол. В публикации клуба сказано:

Дорогие болельщики, партнёры и все, кто поддерживает наш клуб!

С радостью сообщаем, что ФК «Анжи» возвращается в большой футбол!

«Анжи» будет выступать в третьем дивизионе России. Это событие станет важной частью в истории клуба и знаком того, что команда готова начать новый этап своей жизни.

Возвращение в большой футбол — это возможность привлечь новых спонсоров и инвесторов, что, в свою очередь, поможет обеспечить стабильность финансового положения клуба. Кроме того, это шанс вернуть к жизни славные традиции «Анжи» и восстановить доверие со стороны болельщиков.

После долгого пути восстановления и упорной подготовки мы готовы снова радовать вас яркими матчами, незабываемыми эмоциями и стремлением к победам.

Мы помним нашу историю, ценим вашу преданность и верим, что вместе сможем достичь новых высот.

Возвращение «Анжи» — это не просто спортивное событие, это возвращение большой семьи, которая всегда была вместе, несмотря на все трудности.

Следите за новостями, поддерживайте нас и готовьтесь к новому этапу в истории нашего клуба.

Спасибо, что вы с нами. Вперед, «Анжи»!

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Все комментарии
Leki_chelsea
Leki_chelsea
сегодня в 01:03
Ну это в самом хорошем расскладе через 3 года
Leki_chelsea
Leki_chelsea
сегодня в 01:03
У меня тоже футболка в котором играл Габулов. Но старая стала уже ( я его носил, когда сам играл с пацанами)
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:53
Успехов и больших побед махачкалинскому Анжи!
До сих пор у меня футболка Анжи, которую мне после матча дал Исламнур Абдулавов.
gpn69q79vjrs
gpn69q79vjrs
сегодня в 00:36
Скоро и до РПЛ доберется.
Гость
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