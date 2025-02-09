Отец Оздоева об отстранении Магомеда: «Игроки вступились за своего тренера»

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сегодня, 14:06

Мустафа Оздоев, отец полузащитника ПАОКа , прокомментировал источнику отстранение футболиста.

Ранее SDNA сообщил, что россиянин, а также ещё четыре футболиста получили 10-дневный запрет на участие в матчах в связи с инцидентом на парковке в декабре 2024 года после игры с АЕКом.