Отец Оздоева об отстранении Магомеда: «Игроки вступились за своего тренера»

Мустафа Оздоев, отец полузащитника ПАОКа Магомеда Оздоева, прокомментировал источнику отстранение футболиста.
Ранее SDNA сообщил, что россиянин, а также ещё четыре футболиста получили 10-дневный запрет на участие в матчах в связи с инцидентом на парковке в декабре 2024 года после игры с АЕКом.
Магомед мне несколько дней назад сказал о своём отстранении, готовится к следующим играм. Я ему в шутку сказал: «Отдохнёшь, ничего страшного». Такие моменты бывают. Грозит лишение свободы? Ни одного слова про это он не говорил. Там не было драки, никто никого не ударил, просто потолкались. Игроки вступились за своего тренера.