Soccer.ru
ГлавнаяНовостиДисквалификации и санкции

Дисквалификация Тормены на Зимнем кубке РПЛ отменена

сегодня, 11:12

Пресс-служба РПЛ сообщила, что дисквалификация защитника «Краснодара» Тормены за полученную красную карточку в игре с «Динамо» на Зимнем кубке РПЛ отменена, футболист сможет сыграть с ЦСКА в следующей встрече турнира.

По инициативе ФК «Краснодар» клубы-участники Winline Зимнего Кубка РПЛ обратились к организаторам турнира с просьбой отменить дисквалификацию Тормены на матч против ПФК ЦСКА. Учитывая предсезонный статус соревнования и единогласную позицию клубов, просьба команд была удовлетворена. Таким образом, защитник «Краснодара» Тормена сможет принять участие в игре за 3-е место ЦСКА — «Краснодар».

Матч ЦСКА — «Краснодар» состоится 10 февраля и начнется в 19:30 мск на стадионе «Аль‑Нахайян» в Абу‑Даби.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Лион» смог избежать исключения из Лиги Европы
05 февраля
Дзюба оштрафован на 250 тысяч рублей за интервью «Матч ТВ»
04 февраля
От Вудгейта до Месси. 11 знаменитых футболистов, которые были удалены во время дебютного матча
01 февраляЕвгений Петров в блоге Символические антисборныеКомментарии5
ОфициальноНа «Химки» наложен запрет на регистрацию новых футболистов
31 января
ОфициальноДисквалификация Льюиса-Скелли отменена
28 января
Слухи«Арсенал» оспорит удаление Льюиса-Скелли, используя прецедент Фернандеша
28 января
Все комментарии
Дед и ушко
Дед и ушко
сегодня в 18:03
Хочется спросить: - "И что?"
eyz3z8p74v78
eyz3z8p74v78
сегодня в 11:55
Что-то новое, можно отмазать от красной карточки по просьбе трудящихся.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 11:26
Ну вот когда все вместе и "отмазать" получилось...)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 