Дисквалификация Тормены на Зимнем кубке РПЛ отменена

Пресс-служба РПЛ сообщила, что дисквалификация защитника «Краснодара» Тормены за полученную красную карточку в игре с «Динамо» на Зимнем кубке РПЛ отменена, футболист сможет сыграть с ЦСКА в следующей встрече турнира.
По инициативе ФК «Краснодар» клубы-участники Winline Зимнего Кубка РПЛ обратились к организаторам турнира с просьбой отменить дисквалификацию Тормены на матч против ПФК ЦСКА. Учитывая предсезонный статус соревнования и единогласную позицию клубов, просьба команд была удовлетворена. Таким образом, защитник «Краснодара» Тормена сможет принять участие в игре за 3-е место ЦСКА — «Краснодар».
Матч ЦСКА — «Краснодар» состоится 10 февраля и начнется в 19:30 мск на стадионе «Аль‑Нахайян» в Абу‑Даби.