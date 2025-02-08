Дисквалификация Тормены на Зимнем кубке РПЛ отменена

1739002332

сегодня, 11:12

Пресс-служба РПЛ сообщила, что дисквалификация защитника «Краснодара» за полученную красную карточку в игре с «Динамо» на Зимнем кубке РПЛ отменена, футболист сможет сыграть с ЦСКА в следующей встрече турнира.

По инициативе ФК «Краснодар» клубы-участники Winline Зимнего Кубка РПЛ обратились к организаторам турнира с просьбой отменить дисквалификацию Тормены на матч против ПФК ЦСКА . Учитывая предсезонный статус соревнования и единогласную позицию клубов, просьба команд была удовлетворена. Таким образом, защитник «Краснодара» Тормена сможет принять участие в игре за 3-е место ЦСКА — «Краснодар».