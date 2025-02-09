Оздоев и ещё несколько игроков ПАОКа отстранены на 10 дней

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сегодня, 13:59

По информации источника, прокурор возбудил уголовное дело против 5 футболистов ПАОКа, а также членов технического персонала в связи с потасовкой после матча с АЕКом.

В материалах дела фигурируют защитники , , вингер , полузащитники и . В качестве ограничительной меры они отстранены от игр на 10 дней.

Клуб из Салоников запросил апелляцию, однако получил отказ.