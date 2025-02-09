Оздоев и ещё несколько игроков ПАОКа отстранены на 10 дней

По информации источника, прокурор возбудил уголовное дело против 5 футболистов ПАОКа, а также членов технического персонала в связи с потасовкой после матча с АЕКом.
В материалах дела фигурируют защитники Деян Ловрен, Томаш Кендзера, вингер Тарик Тиссудали, полузащитники Магомед Оздоев и Тайсон. В качестве ограничительной меры они отстранены от игр на 10 дней.
Клуб из Салоников запросил апелляцию, однако получил отказ.
При этом Тайсон, Оздоев и Кендзера смогут принять участие в поединке с ФКСБ в Лиге Европы.
Стоит отметить, что киевские "ультрас-отморозки", всячески издевались над Тайсоном, изображая при нём обезьян, и именно это, Тайсон выдвинул своим главным условием ухода из Шахтера. Но как человек- плохой, как игрок- технарь, тот еще, куда там, тому Хвичке!!!
Стоит отметить, что киевские "ультрас-отморозки", всячески издевались над Тайсоном, изображая при нём обезьян, и именно это, Тайсон выдвинул своим главным условием ухода из Шахтера. Но как человек- плохой, как игрок- технарь, тот еще, куда там, тому Хвичке!!!