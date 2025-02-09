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Оздоев и ещё несколько игроков ПАОКа отстранены на 10 дней

сегодня, 13:59

По информации источника, прокурор возбудил уголовное дело против 5 футболистов ПАОКа, а также членов технического персонала в связи с потасовкой после матча с АЕКом.

В материалах дела фигурируют защитники Деян Ловрен, Томаш Кендзера, вингер Тарик Тиссудали, полузащитники Магомед Оздоев и Тайсон. В качестве ограничительной меры они отстранены от игр на 10 дней.

Клуб из Салоников запросил апелляцию, однако получил отказ.

При этом Тайсон, Оздоев и Кендзера смогут принять участие в поединке с ФКСБ в Лиге Европы.

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 15:45, ред.
Тайсон, еще тот негодяй. Вспоминаю, когда он играл за Шахтер, его хотел купить один итальянский клуб и цену предложил достаточно неплохую по тем временам. Но поскольку, Тайсон был ведущим нападающим в Шахте, С.Палкин выдвинул свои условия при продаже, сославшись на первоначальную цену, которая была на несколько млн., выше предложенной. Возмущенный Тайсон, так психанул, что не явился на летние сборы команды. С огромным трудом, его удалось доставить в расположение Шахтера и заставить играть, но прежней игры, он уже не показывал...

Стоит отметить, что киевские "ультрас-отморозки", всячески издевались над Тайсоном, изображая при нём обезьян, и именно это, Тайсон выдвинул своим главным условием ухода из Шахтера. Но как человек- плохой, как игрок- технарь, тот еще, куда там, тому Хвичке!!!
drug01
drug01
сегодня в 14:27
Зачем эти проблемы решать за счет футбола????
Варвар7
Варвар7
сегодня в 14:25
Пока в этой ситуации потенциально больше всех пострадал клуб ФКСБ в матче с которым отстранённые игроки ПАОКа, будут рвать и метать ...)
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 14:10
Тайсон должен был в одного все разрулить))) с такой-то фамилией))
Гость
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