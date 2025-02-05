Soccer.ru
ГлавнаяНовостиДисквалификации и санкцииФранция. Лига 1 2024/2025

«Лион» смог избежать исключения из Лиги Европы

вчера, 11:58

«Лион» избежал отстранения от участия в Лиге Европы.

УЕФА объявил о снятии с клуба условной дисквалификации, наложенной из-за финансовых проблем. Из-за этого «Олимпик» рисковал досрочно прекратить участие в нынешнем розыгрыше турнира, в котором команда вышла в 1/8 финала. В заявлении УЕФА сказано:

В декабре 2024 года Первая палата Органа финансового контроля клубов (CFCB) установила, что финансовая отчетность «Лиона» за 2024 год не соответствовала основополагающему принципу непрерывности бизнеса. В связи с этим было принято решение исключить «Лион» из клубных соревнований УЕФА в сезоне-2024/25, если клуб до 30 января 2025 года не предоставит отчетность, сопровождаемую аудиторским заключением без каких-либо оговорок, касающихся непрерывности операций.

«Лион» принял необходимые меры и выполнил поставленные условия в назначенный срок. В результате Первая палата CBFC решила не применять условную дисквалификацию. Далее будет проведен тщательный мониторинг соблюдения «Лионом» требований к финансовой устойчивости в соответствии с Правилами лицензирования клубов УЕФА и финансовой устойчивости.

Отмечается, что у «Лиона» могут возникнуть новые проблемы в конце сезона, если финансовое положение клуба не продолжит улучшаться.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Дзюба оштрафован на 250 тысяч рублей за интервью «Матч ТВ»
04 февраля
От Вудгейта до Месси. 11 знаменитых футболистов, которые были удалены во время дебютного матча
01 февраляЕвгений Петров в блоге Символические антисборныеКомментарии5
ОфициальноНа «Химки» наложен запрет на регистрацию новых футболистов
31 января
ОфициальноДисквалификация Льюиса-Скелли отменена
28 января
Слухи«Арсенал» оспорит удаление Льюиса-Скелли, используя прецедент Фернандеша
28 января
ОфициальноВ ЦСКА подтвердили снятие трансферного бана
27 января
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
вчера в 18:54
Лион избежал отстранения от ЛЕ благодаря Зениту
69Haya96
69Haya96
вчера в 17:17
Лион — клуб с историей (но сейчас в кризисе). Опыт Лиги Европы не повредит.
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 17:04
Бедный Лион фифа наказывает он что самый злосный нарушитель?? а на МС глаза закрывает который тратит больше всех. 115 нарушений за ними тянутся и не как наказать их не могут!! 😠
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 15:21
тройные стандарты
112910415
112910415
вчера в 13:36
ну повезло, счастливчики !
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:31
Хорошо отделались - это точно.
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:22
Шерки надо было продавать, не думая об уважении .... а то начали выпендриваться: что Боруссия сделала предложение без уважения, ниже рыночной стоимости и в неподходящее время....
ptbukw5ud8et
ptbukw5ud8et
вчера в 13:13
Похоже надо продавать игроков.
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 12:46
Пронесло так сказать!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 