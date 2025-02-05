«Лион» смог избежать исключения из Лиги Европы

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вчера, 11:58

«Лион» избежал отстранения от участия в Лиге Европы.

УЕФА объявил о снятии с клуба условной дисквалификации, наложенной из-за финансовых проблем. Из-за этого «Олимпик» рисковал досрочно прекратить участие в нынешнем розыгрыше турнира, в котором команда вышла в 1/8 финала. В заявлении УЕФА сказано:

В декабре 2024 года Первая палата Органа финансового контроля клубов (CFCB) установила, что финансовая отчетность «Лиона» за 2024 год не соответствовала основополагающему принципу непрерывности бизнеса. В связи с этим было принято решение исключить «Лион» из клубных соревнований УЕФА в сезоне-2024/25, если клуб до 30 января 2025 года не предоставит отчетность, сопровождаемую аудиторским заключением без каких-либо оговорок, касающихся непрерывности операций. «Лион» принял необходимые меры и выполнил поставленные условия в назначенный срок. В результате Первая палата CBFC решила не применять условную дисквалификацию. Далее будет проведен тщательный мониторинг соблюдения «Лионом» требований к финансовой устойчивости в соответствии с Правилами лицензирования клубов УЕФА и финансовой устойчивости.

Отмечается, что у «Лиона» могут возникнуть новые проблемы в конце сезона, если финансовое положение клуба не продолжит улучшаться.