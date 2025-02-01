От Вудгейта до Месси. 11 знаменитых футболистов, которые были удалены во время дебютного матча

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вчера, 16:00

Они пережили это и в итоге стали ещё сильнее.

Красная карточка в своем первом матче за новую команду – это кошмарное начало для любого игрока, но это случалось много раз на высшем уровне за всю историю футбола. Давайте вспомним игроков, которые пережили подобное.

Амара Налло

18-летний футболист пока еще не стал знаменитым, но именно он побудил составить такую символическую сборную, ведь молодой парень дебютировал за «Ливерпуль» в матче Лиги чемпионов против ПСВ и сумел получить красную карточку. Налло также стал самым молодым игроком, получившим красную карточку за 132-летнюю историю «Ливерпуля». Вот так дебют!

Лионель Месси

Ну а теперь переходим уже к более взрослым на данный момент людям. У Месси в карьере полно разных историй, про Лео точно снимут еще много фильмов, но вот этот момент обязан быть в каждой из биографических лент.

Месси был удален всего через 47 секунд после своего первого выхода на поле за сборную Аргентины. Это случилось в матче против Венгрии в 2005 году. Это была лишь одна из трех красных карточек за всю карьеру Лео, но кто знает, может быть, еще и не последняя. Впрочем, великие часто заканчивают со скандалом – ждем удаления Месси во время ЧМ -26?

Жоау Феликс

Португальский нападающий прибыл в «Челси» январе 2023 года из мадридского «Атлетико» на правах аренды и дебютировал в матче против «Фулхэма» под руководством Грэма Поттера. Однако его дебют был прерван во втором тайме после его опасного столкновения с Кенни Тете. После этого Феликса дисквалифицировали на три игры, и это было кошмарное начало. Позже он вернулся в клуб на постоянной основе в 2024 году, но может уехать из Лондона уже этой зимой.

Джонатан Вудгейт

Англичанин впервые вышел в стартовом составе «Реала» в 2005 году, через 13 месяцев после подписания контракта – раньше появиться на поле мешали травмы.

В матче против «Атлетика» он забил в свои ворота на 25-й минуте, а на 65-й получил вторую желтую карточку. Худшее начало из возможных. В итоге он провалился в «Реале», потом вернулся в Англию, где еще поиграл примерно 10 лет и завершил карьеру. Его переход в «Реал» был ошибкой, но кто же откажется, когда тебя зовет такой великий клуб?

Крис Смоллинг

Эту историю многие даже не знают, поскольку экс-защитник «Манчестер Юнайтед» получил красную карточку в Саудовской Аравии, когда перебрался в «Аль-Фейху» из «Ромы» в сентябре 2024 года. Его дебют очень похож на дебют Вудгейта в «Реале», поскольку ему удалось забить в свои ворота всего через шесть минут после выхода на поле, затем «Аль-Фейха» пропустил еще два мяча, а уже потом Смоллинг получил красную карточку. Сейчас Крис продолжает играть за этот клуб, но уже увереннее. Вероятно, это последний коллектив Смоллинга в карьере, после чего он отравится на пенсию.

Джо Коул и Лоран Косьельни

Серьезная травма заставила Коула покинуть «Челси», где он был любимчиком публики, и присоединиться к «Ливерпулю» на правах свободного агента. Тем не менее он был удален уже на 45-й минуте своего дебютного матча против «Арсенала» после грубой борьбы с защитником Лораном Косьельни. По иронии судьбы француз в тот день дебютировал за «канониров». И как вы уже догадываетесь, был удален – во втором тайме за игру рукой. Наверное, самая необычная история в нашем списке.

Жервиньо

Ивуариец дебютировал летом 2011 года в составе «Арсенала» на «Сент-Джеймс Парк», причиной удаления стал легендарный бандит и проказник Джоуи Бартон. Он поднял Жервиньо с газона, это нашему дебютанту не понравилось – в итоге стычка и красная карточка. Добро пожаловать в АПЛ , тут полно хулиганов! В итоге Жервиньо долго в Лондоне не задержался – в 2013 году перебрался в «Рому», через два с половиной года уехал в Китай, потом были «Парма», «Трабзонспор» и «Арис» — карьера Жервиньо завершена.

Серж Орье

Серж Орье, которого характеризуют как вспыльчивого человека, всегда был в шаге от кучи красных карточек, но часто сдерживался. Впрочем, удалиться в игре с «Вест Хэмом» ему ничего не помешало. Француз провел в Лондоне 4 года, потом поиграл за «Вильярреал» и «Ноттингем Форест», сейчас выступает за «Галатасарай».

Люка Зидан

Сын великого Зинедина дебютировал за «Райо Вальекано» в 2021 году и был удален всего через 16 минут после выхода на поле в игре против «Севильи». Это было явное нарушение в противостоянии с Уссамой Идрисси – заслуженное удаление и пенальти. Любопытно, что свой первый матч во взрослом футболе Люка провел под руководством своего отца в «Реале» в матче против «Вильярреала», но тогда обошлось без удалений.

Луис Суарес

Луис постоянно грызся с соперниками и судьями — он был удален с поля в своем дебютном матче за сборную Уругвая в 2007 году против Колумбии. Получил вторую желтую карточку за пять минут до финального свистка за споры с арбитром. Он в будущем получил еще одну красную за Уругвай, когда укусил Кьеллини, – она вошла в историю мирового футбола.

Грэм Сунесс

Назначенный играющим тренером «Рейнджерс» в 1986 году, Грэм Сунесс заработал удаление на 34-й минуте в своем дебютном матче против «Хиберниана». Позже он обвинил помощника тренера Уолтера Смита за плохие наставления перед матчем и разбор футболистов «Хиберниана».

Что же ждет Амара Налло через пятнадцать лет? Сможет ли он стать знаменитым футболистом? Покажет время.