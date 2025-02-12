Румменигге: «Игрокам пора перестать жаловаться на календарь»

Член совета директоров «Баварии» прокомментировал отношение футбольной общественности к насыщенному игровому календарю.

Игрокам пора перестать жаловаться на календарь!

Все переговоры по контрактам, которые я наблюдал с нами, всегда идут в одном направлении. Но все эти деньги должны откуда-то поступать.

Это еще неплохо, что немецкая лига смогла сохранить доходы от телевидения и даже улучшить их на 2%. Но игроки и их агенты требуют всё больше, поэтому на уровне 2% они не остановятся.

Тогда деньги придется брать из других соревнований, таких, как новый Клубный чемпионат мира.

Это ловушка, в которую футболисты сами зашли.