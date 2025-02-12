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Румменигге: «Игрокам пора перестать жаловаться на календарь»

сегодня, 13:22

Член совета директоров «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал отношение футбольной общественности к насыщенному игровому календарю.

Игрокам пора перестать жаловаться на календарь!

Все переговоры по контрактам, которые я наблюдал с нами, всегда идут в одном направлении. Но все эти деньги должны откуда-то поступать.

Это еще неплохо, что немецкая лига смогла сохранить доходы от телевидения и даже улучшить их на 2%. Но игроки и их агенты требуют всё больше, поэтому на уровне 2% они не остановятся.

Тогда деньги придется брать из других соревнований, таких, как новый Клубный чемпионат мира.

Это ловушка, в которую футболисты сами зашли.

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Все комментарии
Андрей Рудаков
Андрей Рудаков ответ Андрей Рудаков (раскрыть)
сегодня в 16:11
Даже больше скажу,хоккеисты по 2-3 матча в неделю играют и тренируются не меньше,но что-то я ни разу не слышал нытья со стороны их вида спорта,хотя зарплаты там пониже
Андрей Рудаков
Андрей Рудаков
сегодня в 13:42
Чего там жаловаться,даже если по 2 игры в неделю играть,то никто не умрет,у команд по два состава минимум
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:38
Наши пешеходы от подобного календаря бы уже повесились...
Гость
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