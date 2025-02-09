В «Гремио» объяснили, почему не примут участия в летнем турнире в России

Спортивный директор «Гремио» Луис Вагнер прокомментировал источнику информацию о том, что его клуб, а также «Интернасьонал» были приглашены на турнир в Россию летом 2025 года.
Планируется, что матчи турнира пройдут во время Межконтинентального кубка ФИФА (15 июня — 15 июля). Чемпионат Бразилии в этот период должен уйти на перерыв.
Мы действительно получили приглашение сыграть товарищеский турнир в России в эти даты, но отказались. Мы не сможем поехать из-за очень большого пути. Поездка слишком долгая для того времени, которое у нас будет.