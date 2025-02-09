В «Гремио» объяснили, почему не примут участия в летнем турнире в России

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сегодня, 11:30

Спортивный директор «Гремио» Луис Вагнер прокомментировал источнику информацию о том, что его клуб, а также «Интернасьонал» были приглашены на турнир в Россию летом 2025 года.

Планируется, что матчи турнира пройдут во время Межконтинентального кубка ФИФА (15 июня — 15 июля). Чемпионат Бразилии в этот период должен уйти на перерыв.