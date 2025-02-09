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В «Гремио» объяснили, почему не примут участия в летнем турнире в России

сегодня, 11:30

Спортивный директор «Гремио» Луис Вагнер прокомментировал источнику информацию о том, что его клуб, а также «Интернасьонал» были приглашены на турнир в Россию летом 2025 года.

Планируется, что матчи турнира пройдут во время Межконтинентального кубка ФИФА (15 июня — 15 июля). Чемпионат Бразилии в этот период должен уйти на перерыв.

Мы действительно получили приглашение сыграть товарищеский турнир в России в эти даты, но отказались. Мы не сможем поехать из-за очень большого пути. Поездка слишком долгая для того времени, которое у нас будет.

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Гремио
Источник: sport24.ru
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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 13:50
не уважают, короче
drug01
drug01
сегодня в 12:22
Путь длинный ха.. Денег мало
Grimexo
Grimexo
сегодня в 12:13
Отмазка какая-то не убедительная.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 11:32
Мало бабла предложили значит
Гость
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