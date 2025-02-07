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В «Аль-Насре» заявили, что клуб готов сыграть матч с российской командой

вчера, 10:12

Коммерческий директор саудовского «Аль‑Насра» Жорди Дюранте заявил, что его клуб готов сыграть товарищеский матч с российской командой, но мешают проблемы с календарем.

Мы обсуждали возможность товарищеских матчей с российскими командами, но сделать это сложно из‑за разных календарей. Ваши клубы начинают тренировочные сборы в начале января. Это как раз тот момент, когда в нашем чемпионате возобновляется сезон после паузы. Если мы сможем найти подходящую дату, тогда почему бы и не сыграть?

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Источник: matchtv.ru
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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:24
Было бы интересно) Лещук против Криштиану))
lotsman
lotsman
вчера в 12:48
Такой острой необходимости сыграть именно с Аль-Насра у российских клубов нет. Поэтому, если не получается, то и не надо.
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:17
О как сразу коммерческий директор "Аль-Насра" встрепенулся...)
112910415
112910415
вчера в 11:13
дык это ...
мы календарь-то поменять можем ! )
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:35
Готовы, тока времени нет. Но вы надейтесь, вдруг чё-то изменится...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 10:33
"Работа" для отчёта в конце года.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 10:21
Боятся, что российский клуб нахлобучит европейских пенсионеров?
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