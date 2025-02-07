В «Аль-Насре» заявили, что клуб готов сыграть матч с российской командой

Коммерческий директор саудовского «Аль‑Насра» Жорди Дюранте заявил, что его клуб готов сыграть товарищеский матч с российской командой, но мешают проблемы с календарем.

Мы обсуждали возможность товарищеских матчей с российскими командами, но сделать это сложно из‑за разных календарей. Ваши клубы начинают тренировочные сборы в начале января. Это как раз тот момент, когда в нашем чемпионате возобновляется сезон после паузы. Если мы сможем найти подходящую дату, тогда почему бы и не сыграть?