Ангола заинтересована в проведении матча со сборной России весной

1738861190

вчера, 19:59

По информации источника, Ангольская федерация футбола заинтересована в проведении товарищеского матча со сборной России в марте.

В ближайшее время представители африканской страны намерены выйти на руководство Российского футбольного союза ( РФС ) с соответствующим предложением. В качестве одного из возможных предложений со стороны Анголы является проведение встречи не в даты ФИФА , поскольку национальная команда принимает участие в отборочных играх чемпионата мира-2026.

Учебно-тренировочные сборы российской национальной команды в этом году пройдут в периоды с 15 по 25 марта, 31 мая-10 июня, 30 августа-9 сентября, 4-14 октября, 8-18 ноября.