Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКалендари и расписания

Ангола заинтересована в проведении матча со сборной России весной

вчера, 19:59

По информации источника, Ангольская федерация футбола заинтересована в проведении товарищеского матча со сборной России в марте.

В ближайшее время представители африканской страны намерены выйти на руководство Российского футбольного союза (РФС) с соответствующим предложением. В качестве одного из возможных предложений со стороны Анголы является проведение встречи не в даты ФИФА, поскольку национальная команда принимает участие в отборочных играх чемпионата мира-2026.

Учебно-тренировочные сборы российской национальной команды в этом году пройдут в периоды с 15 по 25 марта, 31 мая-10 июня, 30 августа-9 сентября, 4-14 октября, 8-18 ноября.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноЖенская сборная России проведёт матчи с Таиландом, Индией и Иорданией
03 февраля
Советник президента РФС: «Игра с Парагваем, безусловно, состоится»
03 февраля
Сборная России может сыграть с КНДР, если совпадут календари
03 февраля
ОфициальноМатч Суперкубка Бразилии прерывали на час из-за сильного дождя
03 февраля
«Обсуждаем несколько вариантов». Дюков — о матчах сборной России в марте
02 февраля
Стало известно, когда будет доигран матч «Фиорентина» — «Интер»
01 февраля
Сортировать
Все комментарии
shur
shur ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 22:43
...не надо печалится!!!
протон
протон
вчера в 22:03
Кто ещё хочет с нами играть? В очередь
Владимир 77
Владимир 77
вчера в 20:35
Я думаю сыграют с ними не ранее 2028 года
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:31
"Тропинка в лесу запахла весной,
земля разомлела от солнечных дней.
Ангола к России обратилась с мечтой
Давайте сыграем в футбол поскорей"...)
Ответ:
"Не надо печалиться —
вся жизнь впереди.
Вся жизнь впереди, —
надейся и жди!"...)
shlomo
shlomo
вчера в 20:28
На безрыбье и рак рыба.... Ангола так Ангола.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:11
Можно и с Анголой,практика нужна.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:05
Мбаппе сыграет?)))
Scorp689
Scorp689
вчера в 20:04
Все хотят от России подхарчиться...
nmm4y6m5ytb9
nmm4y6m5ytb9
вчера в 20:01
Очередная сборная от Африки и Океании просится в спарринги
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 