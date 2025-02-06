По информации источника, Ангольская федерация футбола заинтересована в проведении товарищеского матча со сборной России в марте.
В ближайшее время представители африканской страны намерены выйти на руководство Российского футбольного союза (РФС) с соответствующим предложением. В качестве одного из возможных предложений со стороны Анголы является проведение встречи не в даты ФИФА, поскольку национальная команда принимает участие в отборочных играх чемпионата мира-2026.
Учебно-тренировочные сборы российской национальной команды в этом году пройдут в периоды с 15 по 25 марта, 31 мая-10 июня, 30 августа-9 сентября, 4-14 октября, 8-18 ноября.
земля разомлела от солнечных дней.
Ангола к России обратилась с мечтой
Давайте сыграем в футбол поскорей"...)
Ответ:
"Не надо печалиться —
вся жизнь впереди.
Вся жизнь впереди, —
надейся и жди!"...)
земля разомлела от солнечных дней.
Ангола к России обратилась с мечтой
Давайте сыграем в футбол поскорей"...)
Ответ:
"Не надо печалиться —
вся жизнь впереди.
Вся жизнь впереди, —
надейся и жди!"...)