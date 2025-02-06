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В «Динамо» были бы рады видеть «Аль-Наср» Роналду на Братском кубке

вчера, 21:58

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин пригласил «Аль-Наср» в Россию для участия в Братском Кубке.

Мы бы были рады видеть «Аль-Наср» в рамках Братского Кубка. Думаю, что Роман Бабаев будет солидарен со мной.

Ранее на странице «Аль-Насра» в социальных сетях было опубликовано видео, на котором защитник саудовской команды Али Ладжами прибыл на матч 7-го тура Лиги чемпионов АФК с «Аль-Васлом» в спортивном костюме с символикой «Динамо». После этого москвичи решили отправить клубную футболку Ладжами, а также его одноклубнику — нападающему Криштиану Роналду.

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Все комментарии
69Haya96
69Haya96
сегодня в 00:22
Роналду не будет против сделать покер.
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 23:04
А у меня нет таких сапог, мне не по карману.)))
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:02
...ну как вариант!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 22:58
А по короче маршрут можно выбрать?)))
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:55
....г. Москва Новоясеневский проспект.....дальше по международной
связи ....!!!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 22:45
Ну тогда, говори адрес, Санёк- и я бегу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)))))))))))))))))))))))))))
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:37
...ни говори Минхерц, ха-ха-ха!
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:19
Думаю что было бы неплохо.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:17
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂
Вот, до чего можно человека довести глупыми предложениями.....
Futurista
Futurista
вчера в 22:13
Реакция Роналду)...

Scorp689
Scorp689
вчера в 22:12
Интересный был бы вариант... вопрос даже не в финансах...
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:04
Акция - " Надень футболку с символикой "Динамо" - получи вторую в подарок")))
протон
протон
вчера в 22:01
Спорный кэшбэк))) думаю они могут купить и магазин, и клуб, и Гафина ещё и с НДС))))
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