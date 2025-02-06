В «Динамо» были бы рады видеть «Аль-Наср» Роналду на Братском кубке

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин пригласил «Аль-Наср» в Россию для участия в Братском Кубке.
Мы бы были рады видеть «Аль-Наср» в рамках Братского Кубка. Думаю, что Роман Бабаев будет солидарен со мной.
Ранее на странице «Аль-Насра» в социальных сетях было опубликовано видео, на котором защитник саудовской команды Али Ладжами прибыл на матч 7-го тура Лиги чемпионов АФК с «Аль-Васлом» в спортивном костюме с символикой «Динамо». После этого москвичи решили отправить клубную футболку Ладжами, а также его одноклубнику — нападающему Криштиану Роналду.
связи ....!!!
связи ....!!!
Вот, до чего можно человека довести глупыми предложениями.....
Вот, до чего можно человека довести глупыми предложениями.....
https://youtu.be/x8SlHz7nFpo?feature=shared