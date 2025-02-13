ПСЖ рассматривает возможность замены Доннаруммы

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сегодня, 14:58

ПСЖ ищет замену своему вратарю . Главного тренера парижан Луиса Энрике не убеждает игра итальянца.

Вратарь «Лилля» является приоритетной целью для ПСЖ , который хочет усилить свою позицию первого номера. Однако парижане рассматривают также вариант с голкипером «Милана» . ПСЖ заинтересован в том, чтобы вернуть своего воспитанника этим летом. Действующий контракт 29-летнего француза с «россонери» рассчитан до июня 2026 года, и соглашение о его продлении ещё не достигнуто.