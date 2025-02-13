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ПСЖ рассматривает возможность замены Доннаруммы

сегодня, 14:58

ПСЖ ищет замену своему вратарю Джанлуиджи Доннарумме. Главного тренера парижан Луиса Энрике не убеждает игра итальянца.

Вратарь «Лилля» Лукас Шевалье является приоритетной целью для ПСЖ, который хочет усилить свою позицию первого номера. Однако парижане рассматривают также вариант с голкипером «Милана» Миком Меньяном. ПСЖ заинтересован в том, чтобы вернуть своего воспитанника этим летом. Действующий контракт 29-летнего француза с «россонери» рассчитан до июня 2026 года, и соглашение о его продлении ещё не достигнуто.

Если Меньян или Шевалье перейдут в ПСЖ, это откроет Доннарумме возможность покинуть клуб и вернуться в Италию.

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969
сегодня в 16:22
Помню мы тут пророчили что Мотя может основным стать! ))))
AKH
AKH
сегодня в 16:18
На кой Сафонова то покупали? Вот те на.. Бред какой-то..
shur
shur ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 15:46
...а если с другой стороны посмотреть,уверены в Сафе на все 100%..!
adekvat
adekvat
сегодня в 15:33
Не понял у них же Дартаньян есть, он же даже на тренировке удар Хвичи отбил, этим все сказано.
LOpp
LOpp ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 15:12
он запасной вратарь
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 15:10
Доннарумме без работы не останется
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 15:03
Сафона даже не рассматривают?
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