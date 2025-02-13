ПСЖ рассматривает возможность замены Доннаруммы

ПСЖ ищет замену своему вратарю Джанлуиджи Доннарумме. Главного тренера парижан Луиса Энрике не убеждает игра итальянца.
Вратарь «Лилля» Лукас Шевалье является приоритетной целью для ПСЖ, который хочет усилить свою позицию первого номера. Однако парижане рассматривают также вариант с голкипером «Милана» Миком Меньяном. ПСЖ заинтересован в том, чтобы вернуть своего воспитанника этим летом. Действующий контракт 29-летнего француза с «россонери» рассчитан до июня 2026 года, и соглашение о его продлении ещё не достигнуто.
Если Меньян или Шевалье перейдут в ПСЖ, это откроет Доннарумме возможность покинуть клуб и вернуться в Италию.