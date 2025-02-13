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Винисиус раздумывает над предложением из Саудовской Аравии

сегодня, 10:15

В саудовской Про-Лиге очень серьёзно относятся к идеи приобретения нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора. Бразилец был в курсе всех шагов с первого дня переговоров, которые начались в 2023 году и продолжаются до сих пор. В первой встрече того же года Винисиус принимал личное участие. Сообщается, что бразилец проявил интерес к предложению, не только с экономической точки зрения, но также и в спортивным плане.

На этой первой встрече в режиме видеоконференции также присутствовали люди из окружения 24-летнего вингера и очень важные фигуры из королевского дома Саудовской Аравии. Целью было убедить Винисиуса в перспективности перехода в саудовскую Про-Лигу. Помимо многомиллионной зарплаты и выгодных бизнес-сделок, арабы предложили ему стать послом чемпионата мира по футболу, который состоится в 2034 году.

На второй встрече в Праге агенты Винисиуса встретились лично с вице-президентом Саудовской Про-Лиги Саадом Аль-Лазизом. Там бразильцу был предложен пятилетний контракт с зарплатой 200 миллионов евро за сезон. Клуб, в который возможен переход Винисиуса, пока не определён. Однако многие склоняются к тому, что это будет команда из Джидды.

Окружение Винисиуса чётко понимает, что это беспрецедентное предложение, и они дали это понять нападающему, когда поняли, что арабы настроены серьёзно. Головокружительные цифры и предлагаемые проекты заставили игрока задуматься о своём будущем. Спустя более полутора лет после того, как он впервые узнал о миллиардном предложении, связи между Саудовской Аравией и игроком по-прежнему сохраняются. Настолько, что всего три недели назад его агент отправился в данную страну.

Главное, что беспокоит Винисиуса в связи с возможным отъездом из Испании в Про-Лигу — это его имидж. Если он примет решение о переходе, то не хотел бы, чтобы все подумали, что это только из-за денег. Его окружение знает об этом и работает над тем, чтобы в случае ухода его статус легенды «Реала» пострадал как можно меньше.

Бразилец чувствовал плохое обращение на разных этапах своего нахождения в Испании. Примером тому служат эпизоды ненависти и расизма на различных стадионах Ла Лиги. Его окружение уверено, что игрок должен дать понять, что ему некомфортно в стране и в чемпионате, где продолжают происходить подобные вещи.

На сегодняшний день Винисиус не принял твердого решения о своём будущем. Он по-прежнему сосредоточен на «Реале», но осознаёт, что контакты с саудовской Про-Лигой, начавшиеся два года назад, достигли своего пика. Аравийцы хотят, чтобы он ушёл следующим летом, и игрок должен принять решение.

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Все комментарии
xnqresn3xuen
xnqresn3xuen
сегодня в 13:07
Что-то у меня горит, но не из-за денег.
Вот оставлю я Мадрид - выберусь из тени.
Популярность так попрëт, мяч в руках уж вижу,
Стану лучшим игроком. Правда после Криша(
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 12:38
По правде говоря если уйдет Папа Карло, у Реала начнутся больше проблем, чем если уйдет Вини. Этот дедушка именно тот, кто может без скандалов управлять всеми топ звездами, он авторитет, он как отец и дед для всех.
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 12:35, ред.
Хорошо, будем писать что он уехал из-за расизма, но никак не из-за денег. Как такое вообще в голову может придти
Xrenobus
Xrenobus
сегодня в 12:30
Пусть валит, плакать никто не будет.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 11:59
Скока там ему... 24 ? Смело года 3 можно за Мадрид пылить, при условии, что Карло останется.
Уйдёт летом Папа, уйдёт в СА и Вини.
b55vt2y4m8t5
b55vt2y4m8t5
сегодня в 11:33
Неймар предупреждал,что с приходом Камерунского Эму- у Бразильцев начнутся проблемы,к тому же Карло стал лизать оно место Камерунскому Эму-толку из этого не будет!
Aleks Captain
Aleks Captain
сегодня в 11:18
Хорошая новость,реал станет чище ! Пусть к своему идолу в наср едет, смена легенды песков !!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 11:16
Вообще не верю в такие сказки .
sv_1969
sv_1969
сегодня в 11:11
Ну конечно же не из-за денег))) Задолбали его расисты в Испании))) Ржу не могу! Ну почему честно не сказать что такое предложение бывает раз в сто лет и мы не можем его упустить? К чему это лицемерие? Потом в СА начнется я типа всегда хотел играть в этой стране и в этом клубе!
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 11:06
Зачем ему это именно сейчас? Рано ещё.
S.L.I.P.
S.L.I.P.
сегодня в 10:51
Сначала казалось, что это точно слухи.
А теперь.. возникает вопрос - а зачем вообще купили Эндрика? Левша, может сыграть и в центре и справа.
Уж не для того, чтобы сначала наиграть за дубль, а потом закрыть место в центре нападения, если оттуда уйдет Мбаппе на фланг, в случае трансфера Вини?
Или направо, если Родриго переместится на место Вини.

Просто если Вини не уйдет, то куда Эндрика брали - не ясно совершенно. Ну не до 2030 года же на замену Мбаппе выходить на 89 минуте
112910415
112910415
сегодня в 10:44
вопрос, конечно, интересный !
TOR громовержец
TOR громовержец
сегодня в 10:33
Думаю Перес потирает ручки,если за Вини дадут 300-350 лямов,это просто сказка для Фло))он сам его привезёт в Джидду.
83v7k69hbv53
83v7k69hbv53
сегодня в 10:27
Да это он просто себе цену набивает
Арбалет
Арбалет
сегодня в 10:25
Рановато еще в Саудовскую Аравию, нужно еще в футбол поиграть.
AKH
AKH
сегодня в 10:25
Пусть Реал тоже побудет в шкуре клубов, чьих лучших игроков он сманивает каждый божий год.. Ничего с ним не случится :)
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:22
Наверняка перейдёт, ну может не прям щас
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