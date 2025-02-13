Винисиус раздумывает над предложением из Саудовской Аравии

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сегодня, 10:15

В саудовской Про-Лиге очень серьёзно относятся к идеи приобретения нападающего «Реала» . Бразилец был в курсе всех шагов с первого дня переговоров, которые начались в 2023 году и продолжаются до сих пор. В первой встрече того же года Винисиус принимал личное участие. Сообщается, что бразилец проявил интерес к предложению, не только с экономической точки зрения, но также и в спортивным плане.

На этой первой встрече в режиме видеоконференции также присутствовали люди из окружения 24-летнего вингера и очень важные фигуры из королевского дома Саудовской Аравии. Целью было убедить Винисиуса в перспективности перехода в саудовскую Про-Лигу. Помимо многомиллионной зарплаты и выгодных бизнес-сделок, арабы предложили ему стать послом чемпионата мира по футболу, который состоится в 2034 году.

На второй встрече в Праге агенты Винисиуса встретились лично с вице-президентом Саудовской Про-Лиги Саадом Аль-Лазизом. Там бразильцу был предложен пятилетний контракт с зарплатой 200 миллионов евро за сезон. Клуб, в который возможен переход Винисиуса, пока не определён. Однако многие склоняются к тому, что это будет команда из Джидды.

Окружение Винисиуса чётко понимает, что это беспрецедентное предложение, и они дали это понять нападающему, когда поняли, что арабы настроены серьёзно. Головокружительные цифры и предлагаемые проекты заставили игрока задуматься о своём будущем. Спустя более полутора лет после того, как он впервые узнал о миллиардном предложении, связи между Саудовской Аравией и игроком по-прежнему сохраняются. Настолько, что всего три недели назад его агент отправился в данную страну.

Главное, что беспокоит Винисиуса в связи с возможным отъездом из Испании в Про-Лигу — это его имидж. Если он примет решение о переходе, то не хотел бы, чтобы все подумали, что это только из-за денег. Его окружение знает об этом и работает над тем, чтобы в случае ухода его статус легенды «Реала» пострадал как можно меньше.

Бразилец чувствовал плохое обращение на разных этапах своего нахождения в Испании. Примером тому служат эпизоды ненависти и расизма на различных стадионах Ла Лиги. Его окружение уверено, что игрок должен дать понять, что ему некомфортно в стране и в чемпионате, где продолжают происходить подобные вещи.

На сегодняшний день Винисиус не принял твердого решения о своём будущем. Он по-прежнему сосредоточен на «Реале», но осознаёт, что контакты с саудовской Про-Лигой, начавшиеся два года назад, достигли своего пика. Аравийцы хотят, чтобы он ушёл следующим летом, и игрок должен принять решение.