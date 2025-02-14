Зиньковский близок к возвращению в «Крылья Советов»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский может покинуть клуб до завершения зимнего трансферного окна. На данный момент интерес к игроку проявляют «Крылья Советов».
Сообщается, что Зиньковский может вернуться в самарский клуб на правах аренды до конца текущего сезона.
Ранее сообщалось о возможности его перехода в московский «Локомотив» или подмосковные «Химки».
А теперь подумайте, с какого перепугу такой вот хитро сделанный крендель станет в аренде напрягаться?
А теперь подумайте, с какого перепугу такой вот хитро сделанный крендель станет в аренде напрягаться?