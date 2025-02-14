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Зиньковский близок к возвращению в «Крылья Советов»

вчера, 12:55

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский может покинуть клуб до завершения зимнего трансферного окна. На данный момент интерес к игроку проявляют «Крылья Советов».

Сообщается, что Зиньковский может вернуться в самарский клуб на правах аренды до конца текущего сезона.

Ранее сообщалось о возможности его перехода в московский «Локомотив» или подмосковные «Химки».

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Все комментарии
albucid
albucid
вчера в 15:34
В Спартаке он не особо утруждался. Был всегда на расслабоне. Кае-как, тяп-ляп, пнул куда попало... да и ладно, а то, не ровен час, причёска пострадает.
А теперь подумайте, с какого перепугу такой вот хитро сделанный крендель станет в аренде напрягаться?
drug01
drug01
вчера в 14:18
Это будет самый лучший вариант!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 14:13
Ну правильно так как он пошел по стопам заслуженного мастера спорта Кутепова пускай туда и идет... Кутя по моему уже где то во второй лиге тасуеться...
Scorp689
Scorp689
вчера в 13:54
Возвращение блудного попугая... уж не мальчик... 29 скоро.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 13:39
Жизнь всё расставит по местам. Когда главный талант - модная причёска то это точно не в Спартак.
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:37
Корону сбили с него в Спартаке !))
Grimexo
Grimexo
вчера в 13:17
В Спартаке ловить больше нечего, а лавочником быть не хочется, а какие надежды подавал.
5ymnsqb86kp6
5ymnsqb86kp6
вчера в 12:59
Попользовались и выплюнули, так чемпионом и не стал.
Гость
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