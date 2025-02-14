Переход Глебова в «Динамо» маловероятен, «Ростов» не устроила сумма сделки

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вчера, 09:04

«Динамо» и «Ростов» на данный момент не достигли договоренности по трансферу полузащитника .

Ранее сообщалось о достигнутом соглашении между клубами по сумме трансфера в размере 8 миллионов евро. Однако это не соответствует действительности. Стороны не сошлись во взглядах на финансовые условия сделки.

«Динамо» предлагало варианты оплаты в размере 7 миллионов евро с отсрочкой на год (3,5 миллиона евро сразу и 3,5 миллиона евро через год) или 5 миллионов евро с последующей доплатой в 2 миллиона евро. Однако ни один из предложенных вариантов не был принят «Ростовом» по финансовым причинам.