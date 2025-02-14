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Переход Глебова в «Динамо» маловероятен, «Ростов» не устроила сумма сделки

вчера, 09:04

«Динамо» и «Ростов» на данный момент не достигли договоренности по трансферу полузащитника Данила Глебова.

Ранее сообщалось о достигнутом соглашении между клубами по сумме трансфера в размере 8 миллионов евро. Однако это не соответствует действительности. Стороны не сошлись во взглядах на финансовые условия сделки.

«Динамо» предлагало варианты оплаты в размере 7 миллионов евро с отсрочкой на год (3,5 миллиона евро сразу и 3,5 миллиона евро через год) или 5 миллионов евро с последующей доплатой в 2 миллиона евро. Однако ни один из предложенных вариантов не был принят «Ростовом» по финансовым причинам.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант
вчера в 15:10
- Да на таких условиях сейчас даже машину не купишь!
- Сколько стоит? Два лимона? Ну я вам сейчас один лимон отдам, а вы мне машину. Я на ней годик погоняю, а потом отдам вам второй лимон, (может быть), или верну вам машину... Ну и куда это годится? Ох и развелось этих "хитровышморганных" деятелей!
- Почему простые люди за булку хлеба или бутылку молока в магазине, или на рынке, платят за товар всю сумму? Выгребают из кошельков всю мелочь, но всё равно рассчитаются с продавцом. А как же иначе?
- А миллионеры и миллиардеры - они хитрее... Бляха-муха! Не хватает денег купить нужного футболиста - не хрен и на рынок ходить... С пустым кошельком... Хватит уже позорить страну...
djo11
djo11
вчера в 15:08
не важно динамо или еще какая команда,но всегда удивляет с какой легкостью отдают деньги за легионеров,при том что велика вероятность что игроку что то не понравится и он может просто не вернуться из отпуска) и как начинают торговаться за наших игроков,хотя сумма порой на порядок меньше чем платят за такого же уровня иностранца! ведь глебов на своей позиции(опорник) не уступает ни одному игроку в нашем чемпионате,но почему к примеру за бразильца такого же уровня готовы отдать 15-20 миллионов почти не торгуясь,а тут начинают чуть ли не каждый евро пытаться скинуть)
derrik2000
derrik2000
вчера в 14:34
Не знаю-не знаю...
Может, мне одному показалось, что в первой условной половине чемпионата Глебов снизил к себе требования и уже ТЕМ ГЛЕБОВЫМ, который привыкли видеть все, он осенью не был.
Стоит ли покупать такого игрока - прерогатива руководителей ФК Динамо Москва.
albucid
albucid
вчера в 14:08
Можно бесконечно долго смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как из "Ростова" куда-то переходит Даниил Глебов.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 13:49
Пугающая новость для болельщиков Спартака
баск
баск
вчера в 13:38
Ерунда это всё, тема остаётся.
Просто Гафин- изрядный резинщик и часто бывает склонен закрывать вопросы
в последний момент.

Всё решится перед самым флажком, то есть через неделю. Правда, в какую сторону решится, сейчас судить трудно
Scorp689
Scorp689
вчера в 11:52
Все в этот муравейник стремятся...
Deemon37
Deemon37
вчера в 11:39
Полоза и Ерохина отдали за бесплатно, Новосельцева за 8 миллионов рублей, а тут артачатся. Был бы другой клуб покупатель даже бы и слова не сказали🤣🤣🤣
adekvat
adekvat
вчера в 11:29
Курс рубля поднялся к евро, Ростов хотел что бы еще накинули.
atbnhzps3vp5
atbnhzps3vp5
вчера в 11:12
Этот переход с самого начала был сомнительным.
112910415
112910415
вчера в 10:50
Ростов конкретно в своём праве !
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 10:43
Утром деньги - вечером стул!
И без хитростей!
lotsman
lotsman
вчера в 10:30
Ростову надо всё и сразу, так надёжней.)
drug01
drug01
вчера в 10:08
Пусть играет в Ростове!!!!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 10:00
Не договорились и разбежались !
shlomo
shlomo
вчера в 09:59
Деньги любят счет.... поэтому и так вот получается.
матос
матос
вчера в 09:14
пфффф , это что огромные бабки что ли для ростовщиков? Ростов правильно делает , или всю сумму сразу или накер с пляжа
Арбалет
Арбалет
вчера в 09:11
Варианты выплаты Динамо никого не устроят.
STVA 1
STVA 1
вчера в 09:09
Ростов требует и правильно делает. Не хотят это их проблемы
6jst8afphmq3
6jst8afphmq3
вчера в 09:07
Трудно представить Глебова в Динамо, Ростов его стихия.
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