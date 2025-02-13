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Топ-клубы РПЛ проявляют интерес к полузащитнику «Сочи»

сегодня, 16:57

Топ-клубы РПЛ проявляют предметный интерес к полузащитнику «Сочи» Кириллу Кравцову. Уже прошли встречи со стороной игрока, однако официального предложения «леопардам» не поступало. При этом между «Сочи» и Кравцовым есть договорённость о том, что полузащитник может покинуть клуб в летнее трансферное окно при наличии достойного предложения.

Напомним, 22-летний опорник перешёл в стан «леопардов» из «Зенита» в июле 2022 года. Его контракт действует до июня 2026 года. В текущем сезоне на счету Кравцова 18 игр в Первой лиге (4 гола, ассист и 4 жёлтых карточки) и 2 матча в Кубке России (гол и жёлтая карточка). Портал Transfermarkt оценивает Кравцова в 1,5 миллиона евро.

Ранее «Сочи» объявил о трансфере защитника «Хетафе».

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А в РПЛ есть топ-клубы?))
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