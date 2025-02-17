Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеИталия. Серия А 2024/2025

Уокер: «Вряд ли я смогу повторить то, что Бекхэм сделал для футбола»

вчера, 13:22

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер, выступающий на правах аренды за «Милан», рассказал о том, как спросил у бывшего игрока «россонери» Дэвида Бекхэма разрешения взять игровой номер 32.

Вряд ли я смогу повторить то, что Дэвид Бекхэм сделал для футбола, как на поле, так и за его пределами. Он изменил игру.

Он написал мне сообщение, и я ответил: «Надеюсь, ты не будешь возражать, если я возьму твой номер». Дэвид ответил: «Нет, это честь, носи его с гордостью».

Надеюсь, я смогу хорошо играть и приносить команде победы. Для меня было честью получить сообщение, что я могу носить эту футболку.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Оуэн: «„Манчестер Юнайтед“ вообще не похож на команду»
Вчера, 12:39
Феликс: «Я кое-чему научился в каждом клубе, за который играл»
Вчера, 11:33
Мотта: «Команда повысила свой уровень, чтобы конкурировать с „Интером“»
Вчера, 08:45
Маттеус: «Мусиала — это лицо всего немецкого футбола»
Вчера, 00:11
Аморим: «Меня беспокоит наше место в таблице, а не моё положение»
16 февраля
Флик: «Считаю поведение Беллингема по отношению к судье неуважительным»
16 февраля
Все комментарии
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 13:26
Конечно нет!
Вещий
Вещий
вчера в 13:24
Ну что... теперь нужно оправдывать доверие
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:24
"Для меня было честью получить сообщение, что я могу носить эту футболку."
-------
Ну и глупости)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 