Уокер: «Вряд ли я смогу повторить то, что Бекхэм сделал для футбола»

Защитник «Манчестер Сити» , выступающий на правах аренды за «Милан», рассказал о том, как спросил у бывшего игрока «россонери» разрешения взять игровой номер 32.

Вряд ли я смогу повторить то, что Дэвид Бекхэм сделал для футбола, как на поле, так и за его пределами. Он изменил игру.

Он написал мне сообщение, и я ответил: «Надеюсь, ты не будешь возражать, если я возьму твой номер». Дэвид ответил: «Нет, это честь, носи его с гордостью».

Надеюсь, я смогу хорошо играть и приносить команде победы. Для меня было честью получить сообщение, что я могу носить эту футболку.