Флик: «Считаю поведение Беллингема по отношению к судье неуважительным»

Полузащитник «Реала» был удален за разговоры в первом тайме матча с «Осасуной» (1:1). В протоколе главный арбитр матча Хосе Мунуэра Монтеро написал, что хавбек мадридцев использовал нецензурную брань в его адрес.

Главный тренер «Барселоны» дал оценку удалению Беллингема за споры с судьей.

Считаю такое поведение проявлением неуважения к судейскому корпусу, но я не тот человек, который должен об этом говорить. Всегда напоминаю своим игрокам о необходимости уважительного отношения к решениям арбитра. Для диалога с судьей предусмотрен только один представитель команды — капитан. Лично мне нравится динамика гандбола, где после свистка судьи мяч остаётся в игре, и команда должна немедленно перестроиться в оборону. Проявления подобного поведения, как то, что я наблюдал вчера, недопустимы.