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Флик: «Считаю поведение Беллингема по отношению к судье неуважительным»

вчера, 18:42
ОсасунаЛоготип футбольный клуб Осасуна (Памплона)1 : 1Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем был удален за разговоры в первом тайме матча с «Осасуной» (1:1). В протоколе главный арбитр матча Хосе Мунуэра Монтеро написал, что хавбек мадридцев использовал нецензурную брань в его адрес.

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик дал оценку удалению Беллингема за споры с судьей.

Считаю такое поведение проявлением неуважения к судейскому корпусу, но я не тот человек, который должен об этом говорить. Всегда напоминаю своим игрокам о необходимости уважительного отношения к решениям арбитра. Для диалога с судьей предусмотрен только один представитель команды — капитан. Лично мне нравится динамика гандбола, где после свистка судьи мяч остаётся в игре, и команда должна немедленно перестроиться в оборону. Проявления подобного поведения, как то, что я наблюдал вчера, недопустимы.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:10
всё так !
но лучше не высказываться про чужих футболистов !
6nc27wcshx2t
6nc27wcshx2t
вчера в 22:11
Флику лучше не комментировать игроков Реала, там без него разберутся
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 21:45
А что они, испанские судьи, если не шваль?
Incredullous
Incredullous ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 20:42
Согласен. Я так же не оправдываю поведение Беллингема, он в этой ситуации виноват однозначно, и с этим Папе Карло нужно что-то делать и в срочном порядке. Но только это внутренние дела Реала, и не тренеру Барселоны рассказывать как себя вести игрокам команды, к которой он не имеет никакого отношения.
goalaktika
goalaktika
вчера в 20:35
Ты тренер другого клуба, думай о своей команде
Критиковать игрока соперника и потом заявлять что ты " не тот человек который должен об этом говорить " как минимум ставит себя в глупом положении
Incredullous
Incredullous ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 19:23
    Incredullous
    Incredullous
    вчера в 19:15
    "Считаю такое поведение проявлением неуважения к судейскому корпусу, но я не тот человек, который должен об этом говорить..."

    Ему что тексты Хави начал писать) Решил в такого же клоуна превратиться. Или у него в контракте прописано обливать Реал помоями в любых ситуациях.

    А вообще поведение Флика понятно, откуда тренеру Барсы знать что такое судейский произвол, если у них эти судьи многие годы с ладошки ели.
    Alex_67
    Alex_67
    вчера в 19:05
    Я считаю, что тренер Барселоны должен заниматься своим клубом. У Реала есть свой тренер. Хотя я лично осуждаю Беллингема за несдержанность, каждый должен заниматься своим делом.
    Маг_тм
    Маг_тм
    вчера в 19:02
    Мда.. если бы такое сделал игрок Барсы, он бы говорил тоже самое, что Папа Карло вчера. Зачем звиздеть то? Можно же просто промолчать
    ᅠᅠ
    ᅠᅠ ответ Шишанутый (раскрыть)
    вчера в 18:58
    Нелогично. Тогда, получается, что поклонникам королевского клуба нечего делать в новостях о Барселоне или Месси... но их там же очень много, правда? 🤔
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 18:57
    Давно уже он зазвездился. Для него арбитры это вообще шваль какая-то
    Шишанутый
    Шишанутый
    вчера в 18:52
    Твое какое дело?? Ты лучше за своей Барсой следи!!
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 18:44
    Да уж, много себе позволяют звезды футбола.
    Гость
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