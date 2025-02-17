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Феликс: «Я кое-чему научился в каждом клубе, за который играл»

вчера, 11:33

Нападающий «Челси», арендованный «Миланом», Жоау Феликс рассказал, чему научился в каждом из клубов, за которые играл.

Я приехал в «Бенфику» очень юным, моя первая команда. Они помогли мне чувствовать себя комфортно, и у нас был отличный год, как на личном, так и на командном уровне. Потом я переехал в Испанию, ещё совсем молодым, другая страна, другой язык. Я не сразу привык. Сначала мне потребовалось время, чтобы приспособиться, потом я адаптировался, меня окружали великолепные люди. Действительно хорошее время в Барселоне, я всегда думал, что буду играть там. Я был очень счастлив в том году. Потом «Челси», до прихода в «Милан», там тоже было очень хорошо. Я уже знал людей, потому что раньше был в аренде здесь. Мне понравилась АПЛ. В общем, я кое-чему научился в каждом клубе.

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Все комментарии
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 14:49
Хорошо его слила Бенфика однако, за 120 млн евро. Он не заиграл не в одном клубе, вина только его.
матос
матос
вчера в 12:16
Футболист - путешественник , так и не заигравший толком нигде.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:54, ред.
Был один из самых перспективных малых, называли преемником Рона, а щас обычный середняк
Максим Горелов
Максим Горелов
вчера в 11:47
Где-то научился промахиваться, где-то пропускать тренировки...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:36
Опыт наживвается с годами и тренировками...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 11:36, ред.
Это всё хорошо..., но пора бы где-нибудь и якорь бросить. А то печальная участь Мораты будет на горизонте маячить.
Гость
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