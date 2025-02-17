Феликс: «Я кое-чему научился в каждом клубе, за который играл»

Нападающий «Челси», арендованный «Миланом», рассказал, чему научился в каждом из клубов, за которые играл.

Я приехал в «Бенфику» очень юным, моя первая команда. Они помогли мне чувствовать себя комфортно, и у нас был отличный год, как на личном, так и на командном уровне. Потом я переехал в Испанию, ещё совсем молодым, другая страна, другой язык. Я не сразу привык. Сначала мне потребовалось время, чтобы приспособиться, потом я адаптировался, меня окружали великолепные люди. Действительно хорошее время в Барселоне, я всегда думал, что буду играть там. Я был очень счастлив в том году. Потом «Челси», до прихода в «Милан», там тоже было очень хорошо. Я уже знал людей, потому что раньше был в аренде здесь. Мне понравилась АПЛ . В общем, я кое-чему научился в каждом клубе.