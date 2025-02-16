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Аморим: «Меня беспокоит наше место в таблице, а не моё положение»

вчера, 22:41
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)1 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался после поражения от «Тоттенхэма» (0:1) в матче 25-го тура АПЛ.

Разница между командами заключалась в том, что соперник реализовал свои моменты, в то время как наша команда нет. У нас были шансы для ответных действий, мы прилагали усилия для достижения результата, однако в итоге победу одержали они. Я не беспокоюсь. Я понимаю позицию наших болельщиков и то, что думает пресса. Я терпеть не могу поражений, это самое худшее чувство. Я не думаю ни о чем другом, кроме того, как помочь игрокам. Я осознаю свою роль и задачи, уверен в своей работе и хочу только побеждать. Меня беспокоит наше место в таблице, а не мое положение в клубе.

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Все комментарии
AleS
AleS
сегодня в 08:43
Возвращайте Тен Хага.
esb928krcgxq
esb928krcgxq
сегодня в 05:23
Пора подыскивать новое место работы
Comentarios
Comentarios
сегодня в 00:59
Игры то нет
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 23:52, ред.
Красиво балаболить для прессы большого ума не надо, а в случае с МЮ, - и подавно.

Мне непонятна психология португальца.
Очевидно ведь, что полсостава тупо, либо умышленно якорят. Ну и? Весь матч с ТТХ - ни одной замены. Это чё такое ?! Бери резерв с лавки или U17-19 и ставь в основу. Хуже ведь один хрен не будет, - пробитое дно уж мхом покрылось...
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:18
Лично я сочувствую Амориму, но он сам знал, куда шёл. Что делать? Принимать радикальные меры. Ведь очевидно, что часть игроков не принимает тренера. От этих людей надо избавляться - они мешают, нет, умышленно вредят команде. Если хозяева не хотят чистки, пусть сами и тренируют. В такой ситуации лучше уйти.
shur
shur ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 23:06
...жаль,что БАМ достроили или нет???!!!
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:58
Скоро в путь)))
Денис Прокопьев
Денис Прокопьев ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 22:51
как и ваши слова.....
69Haya96
69Haya96
вчера в 22:50
Или так: "Дайте мне шанс поработать в «Манчестер Юнайтед» еще 15 лет, и мы выиграем Премьер-лигу".

Аморим.
shur
shur
вчера в 22:48
...искал элемент Аморим - бесцветное,летучее вещество с португальским запахом, так и не нашёл в знаменитой таблице!
wv7xwwm4a9nf
wv7xwwm4a9nf
вчера в 22:43
Надо прощаться с таким тренером
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:43
Рубен - одно беспокойство на поднятие вверх по турнирной таблице не поможет...)
Гость
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