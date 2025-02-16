Аморим: «Меня беспокоит наше место в таблице, а не моё положение»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» высказался после поражения от «Тоттенхэма» (0:1) в матче 25-го тура АПЛ .

Разница между командами заключалась в том, что соперник реализовал свои моменты, в то время как наша команда нет. У нас были шансы для ответных действий, мы прилагали усилия для достижения результата, однако в итоге победу одержали они. Я не беспокоюсь. Я понимаю позицию наших болельщиков и то, что думает пресса. Я терпеть не могу поражений, это самое худшее чувство. Я не думаю ни о чем другом, кроме того, как помочь игрокам. Я осознаю свою роль и задачи, уверен в своей работе и хочу только побеждать. Меня беспокоит наше место в таблице, а не мое положение в клубе.